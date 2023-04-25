Самый высокооплачиваемый баскетболист мира побил рекорд полувековой давности

В четвертом поединке плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Мемфис Гриззлиз" новым рекордом отличился знаменитый форвард Леброн Джеймс, который побил достижение 1973 года, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".



Джеймс помог "Лейкерс" обыграть соперника в овертайме – 117:111, плюс к этому команда из Калифорнии повела в серии плей-офф со счетом 3:1. Звездный форвард Леброн Джеймс набрал в этом матче 22 очка и сделал 20 подборов, что является рекордом НБА, 50-летней давности.





Уникальность этого достижения в том, что Леброн установил данный показатель в возрасте 38 лет и 115 дней. Он стал самым возрастным игроком в истории NBA, сделавшим "дабл дабл" из 20+ очков и 20+ подборов в матче плей-офф. Прежним рекордом владел легендарный Уилт Чемберлен, который зафиксировал его 10 мая 1973 года, в возрасте 36 лет и 262 дней.





По версии Forbes, Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист планеты на протяжении большей части карьеры, с учетом зарплаты и рекламных контрактов.



"Дабл дабл" – баскетбольный термин, когда игрок набирает в двух показателях более 10 пунктов. В качестве показателей могут быть очки, перехваты, блокшоты, результативные передачи и подборы.

