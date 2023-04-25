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Кульгинов ответил на обвинения в точечной застройке Астаны

Казахстан Астана Кульгинов Фото: pixabay
Вице-премьер-министр и экс-аким столицы Алтай Кульгинов ответил на обвинения в его адрес, касающиеся точечной застройки Астаны, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства журналисты задали вопрос экс-акиму, почему именно при нем точечная застройка "бурно зацвела".

"Это ваше субъективное мнение. С учетом того, что количество жилья увеличивается с каждым годом, этот вопрос становится все более актуальным. Мы начали корректировать генплан, потому что он совсем устарел. И по нему к 2030 году должно было быть населения дойти до 1 млн 200 тысяч, а мы этого достигли уже в 2020 году. Количество населения увеличилось в два раза, естественно пространство уменьшается, количество жилья увеличивается. И такие вопросы появляются".Алтай Кульгинов

Поэтому была необходима корректировка генплана, который уже не соответствует прогнозам.

"По точечной застройке мы провели ряд корректировок, многие ЖК перевели на социальные объекты, в том числе школы".Алтай Кульгинов

Ранее сообщалось, что акимат столицы принял ряд решений, где вместо строительства ЖК будут построены социальные объекты и общественные пространства (скверы, бульвары, дворы). К примеру, жители ЖК "Sport City" обращались по вопросам отмены строительства ЖК на близлежащей территории.

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