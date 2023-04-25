Автопарк Тараза пополнился новыми автобусами

Общественный транспорт играет важную роль в современном городе. Создание благоприятных условий для граждан и предоставление качественных услуг компаниями-перевозчиками – важная задача повестки дня.

Ни для кого не секрет, что сегодня в Таразе наблюдается дефицит автобусов. В частности, город нуждается в 200 единицах общественного транспорта. В связи с этим с целью совершенствования пассажирских перевозок и обеспечения населения регулярными автобусными сообщениями был разработан план мероприятий на 2023-2025 годы.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Ежегодно в областной центр планируется доставлять 70 новых автобусов. Также для создания необходимых условий для компаний-перевозчиков акимат Тараза выделяет им субсидии. Таким образом, дефицит общественного транспорта постепенно сойдет на нет.

Активно работает в этом направлении ТОО "Таразский автобусный парк №1". Сегодня автопарк перевозчика пополнился 20 новыми автобусами марки Zhong Tong. Автобусы длиной 8,5 м и вместимостью 55 человек будут курсировать по маршрутам №11, №46, №28, №55.

В ТОО "Аулиеататранспасс" прибыли три автобуса аналогичной марки. Они будут обслуживать маршрут №19, сократив частоту движения с 14 до 10 минут. Отметим, что стоимость такого автобуса составляет 38 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Сегодня в торжественной обстановке аким области Нуржан Нуржигитов и глава города Бакытжан Орынбеков вручили ключи от общественного транспорта компаниям.

Согласно плану, в течение трех лет планируется установка 120 остановок и 90 единиц светодиодных цифровых табло. Автопарки города пополнятся 200 единицами общественного транспорта, будут открыты 15 новых пассажирских маршрутов. Таким образом, общее количество автобусов, курсирующих по дорогам областного центра, достигнет 460 единиц.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

С этой целью в сентябре товариществом "СапарТранс-2012" планируется приобретение не менее 10 автобусов марки Yutong, ТОО "Аулиеататранспасс" до конца года планирует пополнить парк 25 новыми автобусами.

Кроме этого, с ТОО "City Bus" заключен меморандум на поставку 60 единиц автобусов. Указанные автобусы будут обслуживать маршруты, которые откроются в соответствии с трехлетним планом.

Стоит отметить, что 31 марта в №23 газеты "Әулиеата" был объявлен конкурс для открытия новых пассажирских маршрутов по девяти направлениям. В настоящее время со стороны ТОО "Саяхат-99" поступила заявка на обслуживание маршрута №20, со стороны ТОО "ТаразТрансМоторс" – на обслуживание маршрута №56.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В рамках реализации плана в текущем году для проведения работ по установке 21 остановки из бюджета выделено 55,9 млн тенге. В данный момент для определения подрядчика объявлен конкурс государственных закупок. На установку девяти светодиодных табло из бюджета выделено 17 млн тенге. На сегодняшний день подрядчиком ТОО "Центральная диспетчерская служба" начаты монтажные работы.