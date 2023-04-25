МИОР разработало политику защиты от харассмента

Нормы документа утверждены в целях предотвратить харассмент в своих рядах, однако выходят за пределы министерства, так как запрещают преследование и в отношении третьих лиц, с которыми могут быть связаны сотрудники ведомства, сообщает Zakon.kz.

По нормам принятой политики, харассментом является поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. Что именно запрещено, документом тоже оговорено:

Физическое воздействие: неприятные или нежелательные для человека действия и предложения, которые включают в себя прикосновение к любой части тела или любые физические контакты. Вербальное воздействие: нежелательные просьбы и требования, когда явно или скрыто, могут обещаться выгоды или негативные последствия по службе. Сюда же можно отнести словесные оскорбления или шутки оскорбительного характера, неприятные высказывания о национальности и гендерной особенности, расовой принадлежности, фигуре или внешнем виде; непристойные анекдоты; пошлые высказывания; намеки или действия, в том числе, сделанные через письма, электронные письма, сообщения, эмоджи, мемы, картинки, пересылка постов, сториз и твитов.

"Косо" смотреть тоже запрещается. Ведь многозначительные взгляды, оскорбительные или неприличные звуки, присвистывание и непристойные жесты, правилами также оцениваются как харассмент.

Отдельный раздел посвящен теме психологического насилия. К нему разработчики документа относят создание устрашающей, враждебной, невыносимой или оскорбительной рабочей обстановки путем неприятных или нежелательных для служащих разговоров, предложений, просьб, требований, физических контактов или проявления внимания, оскорбительного или иного неподобающего содержания.

Документ в том числе заставляет следить за "чистотой" стен и столов.

Демонстрация или обсуждение любых письменных или графических материалов, в том числе календарей, плакатов которые содержат оскорбительные подтексты или демонстрируют враждебность по отношению к отдельному человеку или группе людей из-за пола, а также нежелательный показ или публичный показ оскорбительных изображений в том числе является проявлением харассмента. Это же относится к воспроизведению аудио и видео материалов.

Киберпространство. К домогательствам на этой территории относятся: получение нежелательных, оскорбительных электронных писем или текстовых сообщений с откровенным содержанием; неуместные, оскорбительные притязания в социальных сетях или интернет-чатах.

Положения документа подразумевают ежегодное добровольное и анонимное анкетирование, а также допускают прямое обращение в уполномоченные подразделения. Рассматривает и принимает решение по степени ответственности Дисциплинарная комиссия по результатам служебного расследования. Срок обращения не должен превышать 15 дней. Заявитель и информатор имеют право на защиту – включая анонимность, конфиденциальность, защиту от преследований.



Соответствующая политика разработана в соответствии с законом "О государственной службе РК" и Этическим кодексом государственных служащих РК:

"Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан придерживается политики нетерпимости в отношении харассмента. Любые формы харассмента не имеют оправдания, и любое подобное нарушение должно быть предупреждено. Все сотрудники Министерства должны соблюдать высокие морально-этические стандарты личного и профессионального поведения".

Напомним, ранее Zakon.kz уже писал о том, что женщины подвергаются домогательствам в 10 раз чаще, чем мужчины.

