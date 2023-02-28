Блинкен высказался о влиянии санкций на Центральную Азию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен оценил риски того, как наложенные на РФ санкции коснутся Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, влияние чувствуют все страны, в том числе и Центральная Азия.

"Агрессия России оказывает влияние не только на Украину, но и на другие страны. Мы поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новые торговые партнерства. Мы говорили с нашими партнерами по ЦА о том, каким образом мы работаем со странами региона. Мы выделили 25 млн долларов, находим новые пути и новые экспортные рынки. Мы очень хорошо понимаем последствия, которые оказывают российские санкции", – ответил государственный секретарь США.

Он уточнил, почему так важны санкции против РФ.





"Санкции, которые десятки стран по всему миру наложили на Россию, не просто так появились. Они наложены из-за вторжения России в Украину. Это агрессия не только против Украины, но и против основных принципов устава ООН - территориальной целостности, суверенитета. Это те принципы, которых придерживаются все страны в регионе, включая Казахстан. В ответ на то, что сделала Россия, страны по всему миру, включая США, которые поддерживают Украину в защите собственной страны сделали все чтобы оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию, вывела свои войска и восстановила полный суверенитет Украины. Именно в этом заключается роль санкций". Энтони Блинкен

Также он высказался о том, есть ли какая-то угроза Центральной Азии со стороны РФ.

"Озабоченность, которая у нас имеется, это не просто агрессия России против Украины, и все ужасные вещи, которые творит Россия в Украине. Это агрессия против основных принципов устава ООН. Наши принципы, как мы считаем, направлены на поддержание мира и стабильности, включая в вашем регионе. Именно поэтому важно, чтобы все страны объединились и выступали против российской агрессии. Не только ради защиты Украины, но и ради этих принципов. Если они будут нарушены, то Россия сможет направить агрессию против других стран. Тогда некоторые страны могут посмотреть на Россию и подумать, если Россия может это сделать, то и мы можем. Мы должны это прекратить, поэтому важно, чтобы все страны объединились и сказали: "Нет". Энтони Блинкен

По его словам, он не знает о дальнейших планах РФ, но уверен, что все зависит от разрешения ситуации в Украине.

"Я не могу говорить конкретно о каких-то идеях и планах России, все это зависит от того, что произойдет в Украине. Но мы должны стоять все вместе, чтобы защитить принципы, которые нарушает Россия, и это предоставит нам всем возможность жить в мире". Энтони Блинкен

О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.



Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Министерство иностранных дел Казахстана.