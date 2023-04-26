Увидеть все: почему важно проходить скрининг

Ежегодно для раннего и своевременного выявления заболеваний поликлиниками Алматы предусматривается обязательное прохождение профилактических медицинских осмотров граждан. Врачи рассказали Zakon.kz, почему важно вовремя проходить скрининг.

Прохождение скрининговых осмотров – один из самых важных моментов для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях. В Управлении общественного здравоохранения города Алматы отметили, что скрининг проводится жителям во всех поликлиниках по месту прикрепления в пакете ОСМС.

Так, выявленные в ходе осмотров лица с хроническими заболеваниями ставятся на учет и находятся на динамическом наблюдении. При выявлении острых заболеваний проводится обследование и назначается лечение с последующей оценкой состояния здоровья пациента до полного выздоровления.

Процедура проводится по целевым группам: дети в возрасте от 0 до 18 лет и взрослые в возрасте с 30 и до 70 лет.

"Дети проходят профилактический осмотр ежегодно до своего совершеннолетия. Воспитанники дошкольных учреждений, школьники, учащиеся среднеспециальных учебных заведений и студенты закреплены территориально к поликлиникам, которые осуществляют профосмотр. Осмотр детей, которые не посещают дошкольные учреждения, проводится также в поликлиниках по месту прикрепления". Руководитель отдела охраны здоровья матери и родовспоможении Гульнара Калибекова.

Между тем, по словам руководителя отдела лечебно-профилактической деятельности Лайлы Имангалиевой, чтобы пройти скрининг, жителям нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. А врач общей практики либо терапевт выдаст направление на осмотр и анализы.

Какие болезни выявляют с помощью скринингов

Раннее выявление поведенческих факторов риска – мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет.

Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета – мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по данным диагнозам.

Раннее выявление глаукомы – мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет.

Раннее выявление рака шейки матки – женщины в возрасте 30-70 лет.

Раннее выявление рака молочной железы – женщины в возрасте 40-70 лет.

Раннее выявление колоректального рака – мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет.

Раннее выявление вирусных гепатитов В и С.

Лайла Имангалиева отметила, что некоторые из скринингов проводятся с пятилетним промежутком, а другие – через каждые два или четыре года.

Сроки устанавливаются в соответствии с темпами развития того или иного заболевания. По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают соответствующее лечение, – отметила медик.

Стоит отметить, что выявление заболевания на ранней стадии позволяет предотвратить его развитие и даже спасти жизнь, особенно когда речь идет об онкологических образованиях. Медики советуют проходить скрининг, даже если нет никаких жалоб на самочувствие. Профилактика – это один из важнейших способов охраны своего здоровья.

К слову, финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности.