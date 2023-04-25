Во время рейда против наркоторговцев в Турции задержали 130 человек

В Турции полицейские провели масштабную операцию против сети наркоторговцев, по итогам которой задержали более 130 подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

Рейд состоялся в городах Эрзурум и Невшехир в центре страны. Министр внутренних дел Сулейман Сойлу рассказал, что силовики со служебными собаками в 4 утра начали вмешательство по сотням адресов, сообщает Anadolu.



В результате операции задержали 133 из 152 человека, которых считают причастными к производству, торговле наркотиками, координации или посредничеству в этой подпольной деятельности.

Рейд готовили более полугода. Министр заявил, что несмотря на последствия землетрясения, приближение выборов и другие трудности, разоблачение наркоторговцев остается приоритетным вопросом и причастных "обязательно поймают".