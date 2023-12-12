Облава на наркоторговцев в алматинском ночном клубе попала на видео
Фото: pexels
Полиция Алматы провела операцию по задержанию наркоторговца в одном из увеселительных заведений города. По подозрению в распространении запрещенных веществ задержали бармена, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 12 декабря, сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели спецоперацию в одном из ночных клубов города. По подозрению в наркоторговле сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего бармена.
"Как свидетельствуют оперативные данные, фигурант сбывал наркотики на своем рабочем месте. Его преступная деятельность была официально задокументирована: незадолго до ареста он продал "клиентке" дозу синтетического наркотика. В ходе задержания у подозреваемого изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Назначена судебно-химическая экспертиза", – прокомментировал Дидар Аханов, заместитель начальника департамента полиции города Алматы.
УП Медеуского района проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 УК РК. Задержанного отправили под стражу. Прочую информацию пока не разглашают в интересах следствия.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 34 подростков задержали за сбыт наркотиков.
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