Джо Байден официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента

Действующий президент США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах, которые пройдут 5 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

О своем намерении участвовать в гонке за пост президента Джо Байден заявил в Twitter.

"У каждого поколения есть момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстоять свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов". Джо Байден

Ранее опрос Associated Press-NORC показал, только 47% респондентов, поддерживающих демократов, одобряют намерение Байдена баллотироваться на выборах. При этом среди всех проголосовавших лишь 26% считают целесообразным выдвижение Байдена на второй срок.



