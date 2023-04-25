Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Джо Байден официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента

Байден переизбрается на второй срок Фото: wikimedia
Действующий президент США Джо Байден выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах, которые пройдут 5 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

О своем намерении участвовать в гонке за пост президента Джо Байден заявил в Twitter

"У каждого поколения есть момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстоять свои основные свободы. Я верю, что это наш момент. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов".Джо Байден

Ранее опрос Associated Press-NORC показал, только 47% респондентов, поддерживающих демократов, одобряют намерение Байдена баллотироваться на выборах. При этом среди всех проголосовавших лишь 26% считают целесообразным выдвижение Байдена на второй срок.


Читайте также

Во время рейда против наркоторговцев в Турции задержали 130 человек

Иммигрантов назвали ключом к решению проблемы с рождаемостью в Южной Корее

Популярный американский телеведущий, критиковавший Байдена, покинул Fox News

Данияр Кунафин
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
нелегалы, пересечение границы, Кудебаев
Непроторенной дорожкой: как Серик Кудебаев мог сбежать от суда и что ждет беглого генерала
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления