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Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США

Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США, фото - Новости Zakon.kz от 21.07.2024 23:01 Фото: getarchive.net
Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

В своем заявлении, которое он опубликовал в соцсети Х, Байден сообщил, что останется на посту президента до конца срока, но не будет добиваться переизбрания.

"Для меня было величайшей честью в жизни служить в качестве вашего президента. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет лучше, если я уйду в отставку и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей в качестве президента до конца срока", – говорится в заявлении.

Байден отметил, что за последние три с половиной года США добились огромного прогресса как нация.

"Сегодня Америка обладает самой сильной экономикой в мире. Мы сделали исторические инвестиции в восстановление нашей страны, в снижение стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей и в расширение доступного медицинского обслуживания для рекордного числа американцев. Мы оказали крайне необходимую помощь миллиону ветеранов, подвергшихся воздействию токсичных веществ. Приняли первый за 30 лет закон о безопасности оружия", – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Байден заразился коронавирусом и отменил выступление в Лас-Вегасе.

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