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Антикор раскрыл новые подробности резонансного дела в отделе образования Талдыкоргана

Антикор раскрыл новые подробности резонансного дела в отделе образования Талдыкоргана Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали 25 апреля прокомментировал задержание главного бухгалтера Отдела образования Талдыкоргана, вызвавшее широкий общественный резонанс, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время следствие продолжается.

"Но уже, по предварительным расчетам, есть основание полагать, что этим лицом похищено было порядка 2 млрд тенге. Аудиторская проверка проводится, сумма будет еще уточняться. Но мы склонны этому верить, потому что при ее задержании при ней лично было обнаружено порядка 1 млрд тенге. Причем значительная часть их них была уже конвертирована в доллары".Асхат Жумагали

Глава Антикора отметил, что при ней также по месту ее жительства обнаружены документы на недвижимость – порядка 14 квартир, семь коммерческих помещений.

"Следствие продолжается, итоговая оценка будет дана судом. Мы примерно посчитали, если бы эти средства были направлены на те цели, на которые они предназначались, то каждый учитель Жетысуской области мог дополнительно получить порядка 800 тыс. тенге. Это только лишь в одном регионе, только лишь отдел образования городского уровня".Асхат Жумагали

19 апреля 2023 года стало известно, что в Талдыкоргане задержаны и заключены под стражу работники отдела образования, которые подозреваются в миллиардных хищениях. По данным Антикора, предварительный ущерб – около 2 млрд тенге, наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.

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Антикор Антикор Жетысуская область Талдыкорган
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