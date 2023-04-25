Скопление фур на трассе в Жамбылской области прокомментировали в акимате

В Жамбылской области водители фур собрались из-за подорожания дизельного топлива и плохого качества дороги, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата Жамбылской области, перед кафе "Отырар" в Байзакском районе собрались водители 30 грузовых автомобилей из-за подорожания дизельного топлива и плохого качества дороги.

Как отметили в акимате, факт самовольного перекрытия дороги водителями не подтвердился.

"Многие автомобили с иностранными номерами. Их водители остановились только для того, чтобы разузнать причину остановки других грузовых авто", – говорится в сообщении.

Заместитель акима района Т. Жамалов и заместитель начальника департамента полиции Курмет Мажикенов провели разъяснительную беседу с собравшимися, после чего все разошлись.





"На данный момент общественно-политическая ситуация стабильная", – сообщили в акимате.

Ранее появилась информация, что в Таразе 25 апреля водители грузовых машин перекрыли дорогу. Они недовольны поднятием цен на дизтопливо.