Замерзло топливо: водитель фуры пять суток провел на трассе в Жамбылской области

Фото: МЧС РК

В Жамбылской области сотрудники ДЧС спасли водителя фуры, который застрял на Кордайском перевале из-за сильных морозов, сообщает Zakon.kz.

"Сотрудники ДЧС выехали на спецтехнике "Трэкол" к месту происшествия, где водитель грузовика находился в крайне сложных условиях. Из-за длительного холода топливо в автомобиле замерзло, мужчина провел пять суток на дороге", – сообщает пресс-служба МЧС РК. Фото: МЧС РК Спасатели оперативно доставили пострадавшему необходимые вещи, проверили его состояние здоровья и помогли восстановить работу фуры. Ранее синоптики предупредили казахстанцев об опасной погоде и объявили штормовое предупреждение в Алматы и 11 областях страны на 26 января.

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