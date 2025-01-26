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Происшествия

Замерзло топливо: водитель фуры пять суток провел на трассе в Жамбылской области

МЧС РК, автомобили, , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 10:03 Фото: МЧС РК
В Жамбылской области сотрудники ДЧС спасли водителя фуры, который застрял на Кордайском перевале из-за сильных морозов, сообщает Zakon.kz.
"Сотрудники ДЧС выехали на спецтехнике "Трэкол" к месту происшествия, где водитель грузовика находился в крайне сложных условиях. Из-за длительного холода топливо в автомобиле замерзло, мужчина провел пять суток на дороге", – сообщает пресс-служба МЧС РК.
Фото: МЧС РК

Спасатели оперативно доставили пострадавшему необходимые вещи, проверили его состояние здоровья и помогли восстановить работу фуры.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев об опасной погоде и объявили штормовое предупреждение в Алматы и 11 областях страны на 26 января.

Андрей Дюсупов
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