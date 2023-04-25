Восстановить из руин: как сейчас выглядит сгоревшее здание акимата Алматы и когда его достроят

В Алматы продолжается капитальный ремонт здания городского акимата. Строение пострадало больше всего во время январских событий. Огонь уничтожил практически все сооружение, как внутри, так и снаружи, оставив лишь обугленный железобетонный каркас.

Власти города начали ремонтные работы еще в 2022 году, пообещав закончить все к Наурызу 2023 года. Однако пока сроки сдачи проекта сдвинули, потому что к финалу дело еще не близится. О том, как сейчас выглядит здание акимата изнутри, и какие ремонтные работы еще предстоит сделать, читайте в материале Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

У ворот здания акимата нас встретил руководитель отдела Управления строительства Алматы Руслан Кемельбаев. Он и провел для нас небольшую экскурсию по объекту.

Фото: Zakon.kz

По его словам, на сегодняшний день строительные работы завершены на 60%.

"Мы завершили работы по сейсмоусилению каркаса здания. Сейчас проводятся отделочные работы – штукатурка, установка гипсокартонных перегородок и обшивка стен. Также ведется прокладка инженерных сетей, фасадные работы по устройству утеплителя, пароизоляций и подконструкций. Также ведется монтаж облицовочного камня на всех фасадах", – рассказал Руслан Кемельбаев.

Фото: Zakon.kz

Вот так выглядит сейчас парадный вход в здание акимата Алматы.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Учитывая, что от здания практически ничего не осталось, рабочим приходится переделывать абсолютно все, начиная от инженерных сетей, заканчивая наружной отделкой.

Фото: Zakon.kz

"Внутри рабочие занимаются чистовой отделкой, включая установку дверей, фальшполов. Также проводится монтаж подвесных потолков, установка светильников, розеток. Ведется декоративная отделка, устройство систем видеонаблюдения, пожарной охраны, контроля и доступа", – добавил Руслан Кемельбаев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Для нас самым основным вопросом было получить заключение о состоянии основного каркаса. Обследование здания и фундамента проводили сотрудники КазНИИСА. После этого принималось решение – сносить здание, строить новое, проводить ремонт или реконструкцию", – отметил он.

Самому зданию почти 45 лет, поэтому власти все же решили сохранить строение. А вот полное восстановление казне обойдется в 17 млрд тенге.

"Конечно, легче было бы построить новое здание, чем заниматься переделкой. Но заключение КазНИИСА показало, что здание подлежит реконструкции", – подчеркнул Кемельбаев.

Фото: Zakon.kz

Ежедневно от 600 до 800 человек по крупицам собирают то, что осталось от сожженного акимата. Бригады работают и днем, и ночью.

"В моем кабинете после произошедшего абсолютно ничего не осталось. От стула и стола остались лишь железные ножки. Шкаф, дверь, паркет – все сгорело, не говоря уже о документах", – поделился руководитель отдела Управления строительства Алматы.

Фото: Zakon.kz

В работе используются в основном отечественные материалы, но есть и импортные. К примеру, оборудование жизнеобеспечения здания европейского производства, а для отделки фасада используют турецкий мрамор.

Фото: Zakon.kz

Учитывая, что город находится в сейсмоопасном регионе, одним из важных решений властей было усилить конструкции здания.

"Мы провели обрамления существующего железобетонного каркаса металлическими обоймами с установкой дополнительных стальных рам. Также дополнительно провели армировку стен с последующим торкретированием. Теперь можно быть уверенными, что здание выдержит возможное землетрясение", – пояснил Руслан Кемельбаев.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что реконструкцию здания проводят с сохранением исторического облика. В работе используют бежевый травертин и серый мрамор. Каждую плитку вырезают вручную.

Фото: Zakon.kz

Более того, было принято решение не менять планировку внутри здания. Все кабинеты и залы заседаний останутся на своих местах. Единственное, что подверглось изменению – это приемная для граждан, которую решили сделать шире и светлее для удобства посетителей.

Фото: Zakon.kz

Проект также предусматривает усиление периметра первого этажа. Было решено усилить оконные рамы и входную группу во всех павильонах. И несмотря на то, что снаружи двери будут деревянные, с внутренней стороны их укрепят железные конструкции.

Фото: Zakon.kz

Завершить ремонтные работы планировали еще к Наурызу, но сроки сдачи проекта пришлось перенести в связи с поздним получением госэкспертизы павильона №4, где располагался основной зал заседаний. Пока же власти обещают, что проект закончат в третьем квартале 2023 года, ориентировочно в сентябре.