Восстановить из руин: как сейчас выглядит сгоревшее здание акимата Алматы и когда его достроят
Власти города начали ремонтные работы еще в 2022 году, пообещав закончить все к Наурызу 2023 года. Однако пока сроки сдачи проекта сдвинули, потому что к финалу дело еще не близится. О том, как сейчас выглядит здание акимата изнутри, и какие ремонтные работы еще предстоит сделать, читайте в материале Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
У ворот здания акимата нас встретил руководитель отдела Управления строительства Алматы Руслан Кемельбаев. Он и провел для нас небольшую экскурсию по объекту.
Фото: Zakon.kz
По его словам, на сегодняшний день строительные работы завершены на 60%.
"Мы завершили работы по сейсмоусилению каркаса здания. Сейчас проводятся отделочные работы – штукатурка, установка гипсокартонных перегородок и обшивка стен. Также ведется прокладка инженерных сетей, фасадные работы по устройству утеплителя, пароизоляций и подконструкций. Также ведется монтаж облицовочного камня на всех фасадах", – рассказал Руслан Кемельбаев.
Фото: Zakon.kz
Вот так выглядит сейчас парадный вход в здание акимата Алматы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Учитывая, что от здания практически ничего не осталось, рабочим приходится переделывать абсолютно все, начиная от инженерных сетей, заканчивая наружной отделкой.
Фото: Zakon.kz
"Внутри рабочие занимаются чистовой отделкой, включая установку дверей, фальшполов. Также проводится монтаж подвесных потолков, установка светильников, розеток. Ведется декоративная отделка, устройство систем видеонаблюдения, пожарной охраны, контроля и доступа", – добавил Руслан Кемельбаев.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Для нас самым основным вопросом было получить заключение о состоянии основного каркаса. Обследование здания и фундамента проводили сотрудники КазНИИСА. После этого принималось решение – сносить здание, строить новое, проводить ремонт или реконструкцию", – отметил он.
Самому зданию почти 45 лет, поэтому власти все же решили сохранить строение. А вот полное восстановление казне обойдется в 17 млрд тенге.
"Конечно, легче было бы построить новое здание, чем заниматься переделкой. Но заключение КазНИИСА показало, что здание подлежит реконструкции", – подчеркнул Кемельбаев.
Фото: Zakon.kz
Ежедневно от 600 до 800 человек по крупицам собирают то, что осталось от сожженного акимата. Бригады работают и днем, и ночью.
"В моем кабинете после произошедшего абсолютно ничего не осталось. От стула и стола остались лишь железные ножки. Шкаф, дверь, паркет – все сгорело, не говоря уже о документах", – поделился руководитель отдела Управления строительства Алматы.
Фото: Zakon.kz
В работе используются в основном отечественные материалы, но есть и импортные. К примеру, оборудование жизнеобеспечения здания европейского производства, а для отделки фасада используют турецкий мрамор.
Фото: Zakon.kz
Учитывая, что город находится в сейсмоопасном регионе, одним из важных решений властей было усилить конструкции здания.
"Мы провели обрамления существующего железобетонного каркаса металлическими обоймами с установкой дополнительных стальных рам. Также дополнительно провели армировку стен с последующим торкретированием. Теперь можно быть уверенными, что здание выдержит возможное землетрясение", – пояснил Руслан Кемельбаев.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что реконструкцию здания проводят с сохранением исторического облика. В работе используют бежевый травертин и серый мрамор. Каждую плитку вырезают вручную.
Фото: Zakon.kz
Более того, было принято решение не менять планировку внутри здания. Все кабинеты и залы заседаний останутся на своих местах. Единственное, что подверглось изменению – это приемная для граждан, которую решили сделать шире и светлее для удобства посетителей.
Фото: Zakon.kz
Проект также предусматривает усиление периметра первого этажа. Было решено усилить оконные рамы и входную группу во всех павильонах. И несмотря на то, что снаружи двери будут деревянные, с внутренней стороны их укрепят железные конструкции.
Фото: Zakon.kz
Завершить ремонтные работы планировали еще к Наурызу, но сроки сдачи проекта пришлось перенести в связи с поздним получением госэкспертизы павильона №4, где располагался основной зал заседаний. Пока же власти обещают, что проект закончат в третьем квартале 2023 года, ориентировочно в сентябре.