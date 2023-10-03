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Как выглядит восстановленный акимат Алматы, сгоревший во время январских беспорядков

как выглядит восстановленный акимат Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы завершили реконструкцию здания городского акимата, которое сгорело во время январских беспорядков в 2022 году. Огонь уничтожил практически все здание как внутри, так и снаружи, оставив лишь обугленный железобетонный каркас.

Власти города начали ремонтные работы еще в 2022 году. Как сейчас выглядит здание акимата изнутри и снаружи после капитального ремонта и реконструкции в материале Zakon.kz.

25 апреля этого года мы делали подробный фоторепортаж о том, как реконструируют здание старого акимата. На момент съемки строительные работы были завершены на 60%. Для сравнения, тогда рабочие прокладывали инженерные сети, занимались облицовкой здания и чистовой отделкой кабинетов и коридоров. Сейчас все работы практически завершены.

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Самому зданию почти 45 лет, поэтому власти все же решили сохранить строение. Полное восстановление республиканскому бюджету обошлось в 17 млрд тенге.

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Стоит отметить, что реконструкцию здания проводили с сохранением исторического облика. В работе использовали бежевый травертин и серый мрамор. Каждую плитку вырезали вручную.

Вот так теперь выглядит главный вход акимата. Учитывая, что от здания практически ничего не осталось, рабочим пришлось переделывать абсолютно все, начиная от инженерных сетей, заканчивая наружной отделкой.

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Теперь на входе новый контроль доступа с Face ID для удобства сотрудников акимата. Также поменяли турникеты.

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

"В самом здании применены энергосберегающие технологии, все материалы пожаростойкие. У нас есть система контроля доступа ко всем этажам. В случае возникновения пожара, автоматическая система позволит его локализовать в любой точке здания. Поэтому ущерб не повторится", – заявил генеральный директор строительной компании Atrix Group Амиржан Набиев.
как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

Для усиления мер безопасности в здании работает система контроля доступа и установлены огнеупорные двери, дополнительные ролл-ставни, ограничивающие несанкционированный доступ в акимат через окна первых этажей. Также установлены камеры видеонаблюдения на каждом этаже и по периметру.

"Физически сломать эти двери сложно, потому что дуб – материал крепкий и твердый. На окнах первых этажей использовали бронированную пленку, витражи выполнены из алюминиевых конструкций, которые намного крепче и лучше", – уточнил Амиржан Набиев.
как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

Проектировщики также приняли решение не менять планировку внутри здания. Все кабинеты и залы заседаний остались на своих местах. Однако теперь в акимате появилась просторная общественная приемная в третьем павильоне.

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

"Мы объединили несколько кабинетов и сделали беспрепятственный доступ для населения. Приемная работает по принципу банковского обслуживания. То есть человек приходит и получает талон. В случае каких-либо вопросов, здесь есть ресепшн. Для удобства посетителей мы оборудовали комнату матери и ребенка, детский уголок", – рассказал руководитель аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов.
как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

Изначально закончить все работы планировали к Наурызу 2023 года. Однако после сроки сдачи проекта сдвинули на сентябрь. Генеральный подрядчик объяснил, почему реконструкция здания затянулась почти на два года.

"Сложность была в том, что после январских событий не было в полном объеме обследовано здание, потому что на это требовалось время. В процессе демонтажа обнаружили определенные сложности, которые потребовали дополнительного времени в виде перерасчетов. В этом здании при пожаре нарушился конструктив, несколько плит потеряли свою прочность, нам пришлось их по новому заливать и усиливать", – заявил Амиржан Набиев.
как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

Учитывая, что город находится в сейсмоопасном регионе, одним из важных решений властей было усилить конструкции здания. Подрядчики пообещали, что здание выдержит возможное землетрясение в 10 баллов.

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

А вот так выглядит будущий кабинет акима Алматы Ерболата Досаева.

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

Как нам рассказали, здесь практически ничего не меняли. Располагается он на шестом этаже.

"В кабинете ничего не меняли, стены те же, единственное декор другой, уменьшили количество лепки. Решили не перегружать кабинет, а использовать больше современных решений", – добавил генеральный директор строительной компании Atrix Group Амиржан Набиев.
сгоревший акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

Проектировщики также позаботились о комфорте и безбарьерной среде для всех категорий граждан через инклюзивные решения. В частности, появились лифты, электрический подъемник, санузлы для лиц с инвалидностью и специальный инвентарь для маломобильных групп – разметка, пандусы, кнопки вызова, алфавит Брауля.

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

После реконструкции площадь всех кабинетов осталась прежней. Для поддержания отечественного производителя были использованы преимущественно материалы казахстанского производства, в том числе мебель и двери. Всего в здании 360 кабинетов, рассчитанные на 700 мест.

сгоревший акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

как выглядит восстановленный акимат Алматы

Фото: Zakon.kz

Руководителя аппарата акима Алматы Бейбут Шаханов рассказал, что часть сотрудников уже переехали в здание акимата. Остальные сотрудники, а также аким Алматы Ерболат Досаев займут свои новые кабинеты в ближайшую неделю.

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