В Казахстане введут квоты на ввоз сахара-сырца
В частности, приказом утверждаются размер и срок действия квоты на ввоз сахара-сырца тростникового на территорию республики.
Размер квоты установлен в 350 000 тонн, она будет действовать с 22 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно.
Квота – фиксированный объем сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, который освобождается от уплаты ввозной таможенной пошлины при ввозе на территорию страны.
Также подлежат разработаны Правила распределения квот на ввоз сахара-сырца тростникового .
Так, уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса не позднее трех рабочих дней со дня введения в действие правил размещает на интернет-ресурсе gov.kz объявление о приеме заявок на участие в распределении квот на ввоз сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, на территорию РК.
В объявлении указывается следующая информация:
- объем квоты, который будет распределяться между заявителями;
- дата и время начала и завершения приема заявок;
- заявка на участие в распределении квот на сахар-сырца тростникового на территорию РК.
- перечень необходимых документов для получения квоты.
Для получения квоты на ввоз сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки, подается заявка на участие в распределении квот в течение пяти рабочих дней со дня размещения объявления.
К заявке прилагаются копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз товаров.
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой либо подлинность подписи переводчика необходимо нотариально засвидетельствовать.
Департамент в течение двух рабочих дней со дня получения заявки рассматривает и проверяет ее на предмет полноты и соответствия требованиям правил.
Срок для приведения заявки в соответствие требованиям составляет два рабочих дня.
После окончания сроков рассмотрения заявок уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней распределяет объемы квоты на ввоз сахара-сырца тростникового.
Объемы квот на ввоз товара на территорию республики распределяются в следующем порядке:
- рассчитывается общий заявленный объем для получения квоты на ввоз товара для заявителей;
- определяется удельный вес каждого заявителя в общем заявленном объеме;
- в случае, если общий заявленный объем превышает объем квоты, то объем квоты для каждого заявителя рассчитывается пропорционально его доле в общем заявленном объеме по утвержденной формуле.
- в случае, если общий заявленный объем меньше объема квоты, квота распределяется между заявителями в соответствии с поданными заявками.
По итогам распределения квот на ввоз сахара-сырца тростникового в течение трех рабочих дней Департамент готовит проект подтверждения целевого назначения ввозимого товара.
Уполномоченный орган размещает на интернет-ресурсе итоги распределения квот: сводный перечень заявителей, получивших квоту на ввоз сахара-сырца тростникового на территорию РК, с указанием наименования товара, распределенных объемов квот.
Кроме того, уполномоченный орган также размещает сведения об объемах квот на ввоз сахара-сырца тростникового, оставшихся нераспределенными.
Предусматривается, что распределение сахара-сырца тростникового между заявителями осуществляется до полного исчерпания совокупного объема квоты.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 мая.