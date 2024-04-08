Ввоз сахара в Казахстан для переработки: разработаны правила

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах ввоза сахара-сырца тростникового на территорию Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, разработаны Правила подтверждения целевого назначения товаров, согласно которым уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса осуществляет подтверждение целевого назначения ввозимого сахара-сырца тростникового, предназначенного для промышленной переработки в РК, в размере не более 300 тыс. тонн.

Для получения подтверждения целевого назначения сахара-сырца тростникового для промышленной переработки в республике заявителем подается заявка на получение подтверждения целевого назначения товаров.

К заявке прилагаются:

копии контрактов (договоров), на основании которых планируется осуществить ввоз сахара-сырца тростникового;

копии платежных документов, подтверждающих оплату декларируемого товара;

копии контрактов (договоров) между организацией, осуществляющей ввоз сахара-сырца тростникового и организацией, осуществляющей его промышленную переработку.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на казахский либо русский язык. Верность перевода с одного языка на другой либо подлинность подписи переводчика необходимо нотариально засвидетельствовать.

Заявка, подписанная первым руководителем, либо уполномоченным лицом и прилагаемые к заявке документы предоставляются нарочно через канцелярию уполномоченного органа или в электронном виде на электронный адрес канцелярии уполномоченного органа.

Заявка и прилагаемые документы принимаются и регистрируются в канцелярии уполномоченного органа в день их поступления с присвоением регистрационного номера и даты, и направляются в структурное подразделение уполномоченного органа, непосредственно осуществляющее рассмотрение документов.

Структурное подразделение в течение двух рабочих дней со дня получения заявки рассматривает и проверяет заявку на предмет полноты и соответствия требованиям.



В случае установления неполноты представленных сведений или несоответствия заявки требованиям, уполномоченный орган направляет заявителю уведомление, в котором указывает, каким требованиям не соответствует представленная заявка. Уведомление направляется на электронный адрес, указанный заявителем в заявке.

Срок для корректирования заявки составляет два рабочих дня.

Если в течение двух рабочих дней заявитель не привел заявку в соответствие требованиям, то уполномоченный орган направляет на электронный адрес заявителя отказ с указанием конкретных причин отказа в дальнейшем рассмотрении заявки.

В случае положительного рассмотрения заявки структурное подразделение готовит проект подтверждения целевого назначения товаров за подписью руководителя уполномоченного органа либо лица, исполняющего его обязанности.

Подтверждение целевого назначения товаров направляется заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо представляется нарочно через канцелярию уполномоченного органа.

Указывается, что использование сахара-сырца тростникового, помещенного под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы, допускается исключительно в соответствии с его целевым назначением.

При этом сахар белый, полученный в результате промышленной переработки ввезенного с применением тарифной льготы сахара-сырца тростникового, может использоваться или реализовываться исключительно на территории РК и не подлежит вывозу в иные государства – члены Евразийского экономического союза.

Ограничения по пользованию или распоряжению сахаром-сырцом тростниковым, помещенным под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением тарифной льготы, действуют до момента его поступления на склад организации, осуществляющей промышленную переработку сахара-сырца тростникового, но не более одного года со дня выпуска такого товара для внутреннего потребления. Документом, подтверждающим поступление товара на склад организации, является копия акта приема или акта приема-передачи такого товара.

Организация, осуществляющая ввоз сахара-сырца тростникового, и организация, осуществляющая промышленную переработку сахара-сырца тростникового, ежегодно в срок до 31 декабря отчетного года предоставляют в уполномоченный орган отчет о целевом использовании сахара-сырца тростникового.

Как поясняется, документ разработан с целью бесперебойного обеспечения производителей сахара сырьем для последующего насыщения внутреннего рынка. На уровне ЕЭК для Республики Казахстан согласована льгота на беспошлинный ввоз из третьих стран тростникового сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 апреля.

Ранее сообщалось, как подтверждать целевое назначение ввоза сахара-сырца.