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Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Астане

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Астане Фото: unsplash
Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеорологические условия ожидаются сутки 26 апреля в Алматы, ночью 26 апреля в Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 апреля 2023 года.

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Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан
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