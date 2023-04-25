Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и Астане

Синоптики предупредили жителей двух городов Казахстана о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", неблагоприятные метеорологические условия ожидаются сутки 26 апреля в Алматы, ночью 26 апреля в Астане.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26 апреля 2023 года.