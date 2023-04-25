Павлодарец поджег себя из-за обвинений в вымогательстве

29-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством 24 апреля в 00:05 на пересечении улиц Малайсары батыра и Малой объездной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, павлодарца госпитализировали в больницу с ожогами головы, рук, ног, шеи. В областной станции скорой помощи добавили, что у него был травматический шок второй степени.

Отмечается, что супруга павлодарца заявила в социальных сетях, что акцию самоподжога мужчина устроил вместе с соседом из-за давления полицейских: их обвиняют в вымогательстве.

"Мужчина подозревается в вымогательстве у жителя Павлодара. В соответствии с первым подпунктом третьего пункта статьи 77 Конституции Республики Казахстан, первой части статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса человек считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не признают вступившим в законную силу приговором суда", – рассказали в областном Департаменте полиции.

Начато досудебное расследование по первой части статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или унижения".

Состояние пострадавшего называют крайне тяжелым. У него обгорело 65% тела, уточнили в Управлении здравоохранения. Мужчину поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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