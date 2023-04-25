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В Астане крупный пожар разгорелся за рынком "Шарын"

огонь Фото: pixabay
25 апреля в 13:29 пожарные подразделения ДЧС г. Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что за рынком "Шарын" горит 40-тонный контейнер, сообщает Zakon.kz.

По прибытии огнеборцев установлено, что на открытой территории горит складированный мусор и четыре 40-тонных контейнера.

"Как было установлено, в ходе тушения пожара в трех контейнерах горела складированная макулатура и в одном контейнере, переоборудованном под офисное помещение, горела мебель. Общая площадь пожара составила 180 кв. м".Пресс-служба ДЧС города Астаны

Силами пожарных пожар локализован в 14:01 и полностью ликвидирован в 16:43.

Жертв и пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и три единицы техники ДЧС города.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области 25 апреля 2023 года произошел крупный пожар – в с. Заречное горели два дома, хозпостройки и автомобиль.

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