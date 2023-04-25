Крупнейший музей-заповедник под открытым небом появится близ Астаны

В окрестностях Астаны появится государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок". Комплекс площадью 412 гектаров станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране, сообщает Zakon.kz.

Основная цель проекта – демонстрация в музее под открытым небом передовых достижений степной цивилизации. Здесь, наряду с городищем Бозок, будут реконструированы исторические комплексы от эпохи энеолита до средневековья. В каждом комплексе найдет отражение история становления материальной и духовной культуры: дворцовые комплексы, святилища, жилые дома, металлургические и гончарные печи, кузницы и мастерские, ремесленные кварталы, средневековый рынок, петроглифы.

"На сегодняшний день начато строительство входных порталов –крепостных стен высотой более 7 метров для въезда на территорию музея с обеих сторон. Башни у входа и крепости будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времен". Министерство культуры и спорта Казахстана

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Ожидается, что в будущем Бозок, как инновационный проект, станет привлекательной культурной инфраструктурой на туристической карте не только столицы, но и страны. Историко-культурный проект даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

"Молодежь лучше воспринимает информацию, которую можно увидеть и к которой можно прикоснуться. Музей нового формата позволит им в полной мере ощутить атмосферу той эпохи, быт народа и познакомиться с передовой культурой степной цивилизации. А в будущем этот проект станет драйвером роста туристического бренда Казахстана, что позволит внести конкретный вклад в развитие внутреннего и въездного туризма", – отметила директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Бозок" Сауле Бурбаева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

Кроме того, открытие музея-заповедника улучшит инвестиционную привлекательность столичного региона, поспособствует росту международного имиджа Казахстана как хранителя степной истории Евразии.

