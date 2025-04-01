#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
504.44
545.65
5.95
События

В Алматы откроют музей боевой техники под открытым небом

музей боевой техники, Алматы, День победы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:17 Фото: gov.kz
В Алматы к юбилею Великой Победы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства обороны, строительство нового музея во время поездки в гарнизон проинспектировал глава ведомства Руслан Жаксылыков.

"Глава оборонного ведомства вместе с депутатами парламента осмотрел площадку, композицию из вооружения и боевых машин, оценил качество покраски техники и дал указания ответственным лицам", – сообщили в Минобороны.

Музей боевой техники, Алматы, День победы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:17

Фото: gov.kz

В Доме армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и Музея боевой славы, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, Алуа Байкадамова, также проводятся работы по реконструкции.

"Для Алматы Дом армии имеет огромное культурное значение. Это памятник архитектуры, и мы обязаны сохранить его первозданный вид как одну из самых сакральных достопримечательностей города и страны", – отметил Руслан Жаксылыков.

Одной из главных особенностей реконструкции станет создание музея боевой техники под открытым небом. Экспозиция музея представит около 30 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди самых ценных экспонатов – 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года.

"Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии. Он будет расположен по правой стороне улицы Калдаякова, а с левой стороны силами акимата будет устроен сквер для отдыха горожан и гостей Алматы. Мы гордимся тем, что все эти объекты будут открыты к 80-летию Победы", – рассказала Алуа Байкадамова.

Кроме того, на улице Калдаякова установлен новый барельеф, который отражает современные подходы к воспитанию молодежи и патриотическому обучению.

28 марта в Министерстве обороны поделились подробностями подготовки к параду, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Транспортного чиновника-руководителя посадили на 6 лет
События
11:28, Сегодня
Транспортного чиновника-руководителя посадили на 6 лет
Подготовка к 80-летию Победы в ВОВ: парадные расчеты МЧС прибыли из Караганды в Астану
События
00:12, 01 апреля 2025
Подготовка к 80-летию Победы в ВОВ: парадные расчеты МЧС прибыли из Караганды в Астану
Военнослужащие посадили деревья в Алматы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
События
20:35, 31 марта 2025
Военнослужащие посадили деревья в Алматы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: