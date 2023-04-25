В Усть-Каменогорске женщина повисла на балконе девятого этажа
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
25 апреля к спасателям поступило сообщение о том, что на балконе девятого этажа жилого дома находится человек и пытается спрыгнуть, сообщает Zakon.kz.
Прибыв на место происшествия, сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО увидели женщину, которая буквально "свисала" с балкона.
"Спасатели незамедлительно развернули "куб жизни". Одновременно с обратной стороны дома специалисты ДЧС ВКО, развернули автолестницу и по ней проникли через балкон в квартиру, схватили ничего не заметившую женщину и затащили ее во внутрь", – рассказали в пресс-службе департамента.
Психолог оперативно-спасательного отряда ДЧС, сотрудники полиции, скорой помощи провели беседу с женщиной.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Как выяснилось, женщина 1989 года рождения решилась на суицид после ссоры с мужем.
Ранее сообщалось, что павлодарец поджег себя из-за обвинений в вымогательстве.
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