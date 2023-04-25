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В Усть-Каменогорске женщина повисла на балконе девятого этажа

попытка суицида Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
25 апреля к спасателям поступило сообщение о том, что на балконе девятого этажа жилого дома находится человек и пытается спрыгнуть, сообщает Zakon.kz.

Прибыв на место происшествия, сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО увидели женщину, которая буквально "свисала" с балкона.

"Спасатели незамедлительно развернули "куб жизни". Одновременно с обратной стороны дома специалисты ДЧС ВКО, развернули автолестницу и по ней проникли через балкон в квартиру, схватили ничего не заметившую женщину и затащили ее во внутрь", – рассказали в пресс-службе департамента.

Психолог оперативно-спасательного отряда ДЧС, сотрудники полиции, скорой помощи провели беседу с женщиной.

попытка суицида

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как выяснилось, женщина 1989 года рождения решилась на суицид после ссоры с мужем.

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