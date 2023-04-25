В Усть-Каменогорске женщина повисла на балконе девятого этажа

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

25 апреля к спасателям поступило сообщение о том, что на балконе девятого этажа жилого дома находится человек и пытается спрыгнуть, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: