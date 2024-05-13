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Мужчина из-за ссоры с женой пытался спрыгнуть с девятого этажа в Уральске

мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 21:28 Фото: Zakon.kz
12 мая в 23:20 в полицию поступил звонок от жительницы Уральска. Женщина рассказала, что на крыше дома по улице Курмангазы кто-то ходит. Выяснилось, что молодой человек пытался спрыгнуть с девятого этажа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе ДП ЗКО, заступившие в ночное патрулирование участковые Абайского отдела полиции заметили мужчину, сидящего на краю крыши.

"Когда мужчина увидел полицейских, он сразу же спросил, кто их вызвал. Стражи порядка начали отвлекать "пострадавшего", чтобы не допустить трагедии. В итоге разговора им удалось увести его в безопасное место", – говорится в сообщении.

Оказалось, что накануне мужчина поссорился с женой и был пьян. После спасения полицейские отвезли его в центр временной адаптации и детоксикации.


Ранее сообщалось, что мужчина пытался сброситься с моста в Алматы.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск 2024 год
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