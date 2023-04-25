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На кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками

кости Фото: pixabay
На старом кладбище, где уже давно никого не хоронят, перед поминальным днем женщина пришла навести на могилах порядок. Она и заметила пакет с человеческими останками у дерева, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, женщина увидела осколки черепа и человеческие кости. Горожане сразу же вызвали полицию.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. С ее помощью должны определить, кому принадлежат останки.

"В Управление полиции города Кокшетау поступила информация о том, что на территории кладбища города Кокшетау обнаружен пакет с костными останками. По данному факту осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данные останки изъяты, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение". Официальный представитель ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова

Ранее сообщалось, что жительницу Кокшетау подозревают в убийстве гражданского мужа.

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