На кладбище Кокшетау нашли пакет с человеческими останками

Фото: pixabay

На старом кладбище, где уже давно никого не хоронят, перед поминальным днем женщина пришла навести на могилах порядок. Она и заметила пакет с человеческими останками у дерева, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, женщина увидела осколки черепа и человеческие кости. Горожане сразу же вызвали полицию. Назначена судебно-медицинская экспертиза. С ее помощью должны определить, кому принадлежат останки. "В Управление полиции города Кокшетау поступила информация о том, что на территории кладбища города Кокшетау обнаружен пакет с костными останками. По данному факту осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данные останки изъяты, отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение". Официальный представитель ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова Ранее сообщалось, что жительницу Кокшетау подозревают в убийстве гражданского мужа. Читайте также Жительница Семея рассказала подробности нападения стаи собак на ее дочь

Следите за новостями zakon.kz в: