Жительницу Кокшетау подозревают в убийстве гражданского мужа

Полицейские Кокшетау задержали сожительницу погибшего мужчины по подозрению в его убийстве, передает Zakon.kz.

Сообщение о скоропостижной смерти поступило в управление полиции города от фельдшера "скорой помощи", пишет Петропавловск.news со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции обнаружили признаки насильственной смерти на теле 45-летнего мужчины.

В ходе следственно-оперативных мероприятий была задержана сожительница погибшего.

"Предварительно установлено, что в день трагедии гражданские супруги находились в квартире одни и между ними возникла ссора. Во время конфликта, подозреваемая нанесла мужчине удары ножом в грудную клетку, от которых по заключению судебно-медицинского эксперта, потерпевший скончался".

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится необходимые следственные действия. Собираются материалы, характеризующие личности фигурантов уголовного дела. Кроме того, проводятся экспертные исследования, в том числе по изъятым с места происшествия следам.

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