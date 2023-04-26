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В Уральске три тела найдены на месте взрыва около городского парка

авто Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла 25 апреля около 21:00 по улице Исатая-Махамбета, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, пишет портал "Мой город", взрыв произошел в гараже, расположенном недалеко от городского парка культуры и отдыха.

На месте работают сотрудники полиции и пожарные. Уточняется, что перекрыто движение по улице Исатая-Махамбета от проспекта Абая до улицы Ихсанова.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел за рынком "Шарын" в Астане.

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