В Уральске произошли две смертельные аварии

Первая авария произошла в Уральске около 12:50 на пересечении улиц Махамбет акына и Кокшетауская, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП ЗКО, столкнулись автомашины марки Toyota Alphard под управлением водителя 1988 г.р. и водителя мопеда 1961 г.р. В результате ДТП от полученных травм водитель мопеда скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Вторая авария случилась около 15:04 на пересечении улиц Курмангалиева и Кокшетауская. Столкнулись автомашина "ВАЗ 2114", под управлением водителя 1971 г.р., и мотоцикл.

"В результате ДТП водитель 1987 г.р. и пассажир 1992 г.р. мотоцикла скончались. Другие обстоятельства и подробности ДТП выясняются. На месте ДТП работают сотрудники полиции". Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст. 345 УК РК.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Ранее сообщалось, что три человека погибли в страшном ДТП в Жетысуской области.