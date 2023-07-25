Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Уральске произошли две смертельные аварии

ДТП Фото: пресс-служба ДП ЗКО
Первая авария произошла в Уральске около 12:50 на пересечении улиц Махамбет акына и Кокшетауская, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП ЗКО, столкнулись автомашины марки Toyota Alphard под управлением водителя 1988 г.р. и водителя мопеда 1961 г.р. В результате ДТП от полученных травм водитель мопеда скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".

ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Вторая авария случилась около 15:04 на пересечении улиц Курмангалиева и Кокшетауская. Столкнулись автомашина "ВАЗ 2114", под управлением водителя 1971 г.р., и мотоцикл.

"В результате ДТП водитель 1987 г.р. и пассажир 1992 г.р. мотоцикла скончались. Другие обстоятельства и подробности ДТП выясняются. На месте ДТП работают сотрудники полиции". Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст. 345 УК РК.

ДТП

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

Ранее сообщалось, что три человека погибли в страшном ДТП в Жетысуской области.

Читайте также

В Караганде проверяют обстоятельства смерти трехлетнего ребенка в реанимации

В Алматы из-за селевых выбросов ограничено водоснабжение части Медеуского района

В Алматы обсуждают массовую драку сотрудников базы отдыха и клиентов

Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП
Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
В Казахстане начал действовать закон о возврате незаконно приобретенных активов
В Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления