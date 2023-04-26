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Умер актер из сериала "Реальные пацаны"

актер Фото: Instagram/masalitin.vasilii
Актер Василий Масалитин в возрасте 32 лет скончался во время операции, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ИА "Регнум", артист скончался во время операции еще в середине февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Инсайдер отметил, что Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего. При этом не исключено, что вина за смерть Масалитина может лежать на врачах.

Уточняется, что артисту проводили операцию на ноге. Медики ввели пациенту наркоз, из которого он так и не вышел. Решение о возбуждении уголовного дела пока не приняли.

Василий Масалитин участвовал в съемках многих сериалов и передач. Широкой аудитории он запомнился по эпизодическим ролям в таких шоу, как "Реальные пацаны", "След", "Ивановы", "Даешь молодежь!", "Ольга", "Незлобин" и многих других.

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