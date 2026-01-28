Умер актер из "Реальных пацанов" и "Полицейского с Рублевки" Андрей Бур

В возрасте 46 лет скончался российский актер Андрей Бурычев, известный зрителям как Андрей Бур, сообщает Zakon.kz.

Об этом KP.RU рассказал его брат Олега. Причину смерти он не назвал.

Андрей Бур начал сниматься в кино с 2013 года и успел поучаствовать в 50 проектах. Широкому зрителю он известен благодаря ролям в таких популярных сериалах как "СашаТаня", "Доктор Рихтер", "Ивановы-Ивановы", "Полицейский с Рублевки-3", "Реальные пацаны".

Ранее сообщалось, что ушел из жизни казахстанский актер театра и кино Анатолий Креженчуков. Ему было 75 лет.