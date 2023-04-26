Не прилунился: японцы потеряли в космосе посадочный лунный модуль

Во время посадки на Луну потеряна связь с японским модулем HAKUTO-R Mission 1. Об этом заявили специалисты компании-разработчика ispace, передает Zakon.kz

Посадочный модуль должен был прилуниться вечером 25 апреля в кратере Атлас в северно-восточном квадранте с видимой стороны Луны, чтобы доставить на планету семь луноходов, в том числе от японского агентства аэрокосмических исследований и MBR Space Centre.

Однако, по информации представителей компании, в настоящее время Центр управления полетами HAKUTO-R в Нихонбаси, Токио, так и не смог подтвердить успех лунного посадочного модуля.

В случае, если модуль все же прилунится, это будет первая посадка японского аппарата и первая в мире посадка частной компании на Луну.

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