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Не прилунился: японцы потеряли в космосе посадочный лунный модуль

Не прилунился: японцы потеряли в космосе посадочный лунный модуль Фото: ispace-inc.com
Во время посадки на Луну потеряна связь с японским модулем HAKUTO-R Mission 1. Об этом заявили специалисты компании-разработчика ispace, передает Zakon.kz

Посадочный модуль должен был прилуниться вечером 25 апреля в кратере Атлас в северно-восточном квадранте с видимой стороны Луны, чтобы доставить на планету семь луноходов, в том числе от японского агентства аэрокосмических исследований и MBR Space Centre.

Однако, по информации представителей компании, в настоящее время Центр управления полетами HAKUTO-R в Нихонбаси, Токио, так и не смог подтвердить успех лунного посадочного модуля.

В случае, если модуль все же прилунится, это будет первая посадка японского аппарата и первая в мире посадка частной компании на Луну.

Ранее сообщалось, что Starship – самый мощный космический корабль из когда-либо построенных взорвался на четвертой минуте полета. Это был первый испытательный полет со стартовой площадки. Однако Илон Маск так просто не сдается. Он сообщил, что SpaceX сможет провести новый запуск Starship через один-два месяца.

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Елена Вебер
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