На поверхность Луны высадился первый японский модуль
Фото: global.jaxa.jp
Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхности Луны, сообщает Zakon.kz.
Прямую трансляцию ведет Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
Главной целью является не просто благополучное прилунение, но точность прилунения в заданной точке с погрешностью в 100 м. В дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку на поверхности Луны других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.
Ранее сообщалось, что ракета SpaceX с туристами стартовала в космос из США.
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