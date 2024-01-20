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На поверхность Луны высадился первый японский модуль

японский модуль Фото: global.jaxa.jp
Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхности Луны, сообщает Zakon.kz.

Прямую трансляцию ведет Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Главной целью является не просто благополучное прилунение, но точность прилунения в заданной точке с погрешностью в 100 м. В дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку на поверхности Луны других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.

Ранее сообщалось, что ракета SpaceX с туристами стартовала в космос из США.


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Елена Беляева
Япония
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