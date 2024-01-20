На поверхность Луны высадился первый японский модуль

Первый японский лунный модуль SLIM совершил посадку на поверхности Луны, сообщает Zakon.kz.

Прямую трансляцию ведет Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).

Главной целью является не просто благополучное прилунение, но точность прилунения в заданной точке с погрешностью в 100 м. В дальнейшем это позволит обеспечить более безопасную посадку на поверхности Луны других космических аппаратов, в том числе и пилотируемых.

Ранее сообщалось, что ракета SpaceX с туристами стартовала в космос из США.



