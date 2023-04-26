Первую куклу Барби с синдромом Дауна выпустили в Америке
Как отмечают создатели новой Barbie они отразили во внешности куклы характерные особенности людей с синдромом Дауна, в том числе более круглое лицо, немного раскосые глаза миндалевидной формы, низкий рост и удлиненное туловище.
Кукла создавалась в рамках инклюзивной коллекции Fashionista, которая появилась в 2009 году. В эту коллекцию входят другие инклюзивные куклы: темнокожая Барби в кресле-каталке, Барби с протезом ноги и слуховым аппаратом, Кен с витилиго (нарушение пигментации кожи) и др.
Как заявила исполнительный вице-президент Mattel Лиза МакНайт, цель создания этой куклы — "противостояние социальной стигматизации с помощью игры".
"Наша цель - дать возможность всем детям увидеть себя в Барби, а также поощрять детей играть с куклами, которые не похожи на них самих", - сказала она.