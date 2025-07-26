Японские ученые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна

Японские ученые с помощью инструмента редактирования генов CRISPR удалили лишнюю 21-ю хромосому у людей с синдромом Дауна, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Vietnam.vn, удаление хромосомы способно восстановить нормальную функцию клеток с вероятностью успеха до 37,5%.

"Кроме того, ученые подтвердили, что в клетках с нормальными хромосомами такие черты, как паттерны экспрессии генов, скорость роста клеток и антиоксидантная способность, также были восстановлены до нормального уровня", – сказано в публикации.

Однако ученые предупреждают, что, несмотря на прорыв в лечении синдрома Дауна, в настоящий момент этот метод нельзя вводить на постоянной основе, поскольку во время операции есть риск повреждения других хромосом, что еще не до конца изучено.

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