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Наука и технологии

Японские ученые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 09:22 Фото: freepik
Японские ученые с помощью инструмента редактирования генов CRISPR удалили лишнюю 21-ю хромосому у людей с синдромом Дауна, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Vietnam.vn, удаление хромосомы способно восстановить нормальную функцию клеток с вероятностью успеха до 37,5%.

"Кроме того, ученые подтвердили, что в клетках с нормальными хромосомами такие черты, как паттерны экспрессии генов, скорость роста клеток и антиоксидантная способность, также были восстановлены до нормального уровня", – сказано в публикации.

Однако ученые предупреждают, что, несмотря на прорыв в лечении синдрома Дауна, в настоящий момент этот метод нельзя вводить на постоянной основе, поскольку во время операции есть риск повреждения других хромосом, что еще не до конца изучено.

Ранее ученые развенчали миф о 10 000 шагах в день. Выяснилось, что для поддержания здоровья и хорошей фигуры совсем не обязательно проходить именно столько.

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Андрей Дюсупов
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