Японские ученые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна
Фото: freepik
Японские ученые с помощью инструмента редактирования генов CRISPR удалили лишнюю 21-ю хромосому у людей с синдромом Дауна, сообщает Zakon.kz.
По информации портала Vietnam.vn, удаление хромосомы способно восстановить нормальную функцию клеток с вероятностью успеха до 37,5%.
"Кроме того, ученые подтвердили, что в клетках с нормальными хромосомами такие черты, как паттерны экспрессии генов, скорость роста клеток и антиоксидантная способность, также были восстановлены до нормального уровня", – сказано в публикации.
Однако ученые предупреждают, что, несмотря на прорыв в лечении синдрома Дауна, в настоящий момент этот метод нельзя вводить на постоянной основе, поскольку во время операции есть риск повреждения других хромосом, что еще не до конца изучено.
Ранее ученые развенчали миф о 10 000 шагах в день. Выяснилось, что для поддержания здоровья и хорошей фигуры совсем не обязательно проходить именно столько.
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