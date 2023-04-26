Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ученые выяснили, какая еда может навредить эмоциональному состоянию человека

Ученые выяснили, какая еда может навредить эмоциональному состоянию человека Фото: pixabay
Китайские исследователи пришли к выводу, что частое употребление жареной еды связано с повышением риска тревожности на 12% и развития депрессии по сравнению с теми, кто подобное не ест, сообщает Zakon.kz

Группа ученых из Ханчжоу указывает на жареное, а особенно на картошку фри, которую так любят молодые люди.

Как пишет "Доктор Питер" в исследовании китайских ученых, которое проходило более 11 лет были задействованы более 140 тысяч человек. После того как ученые исключили из подборки участников, у которых депрессию диагностировали еще в первые два года, подсчет показал: в группе тех, кто ел жареную еду, было зафиксировано 8294 случая тревоги и 12 735 случаев депрессии. Причем жареная картошка повышала риск развития этой болезни на 2% больше, чем жареное белое мясо.

При этом авторы исследования обращают внимание: результаты их исследования носят предварительный характер. Кроме того, пока нельзя точно сказать, испытывают ли люди депрессию из-за любви к картофелю фри или же просто те, у кого есть повышенная тревожность либо симптомы других расстройств психики, предпочитают есть жареную пищу. Однако в любом случае стоит помнить, что переизбыток жареной еды может провоцировать ожирение, а это никому на пользу не пойдет.

Читайте также

В Ленинградской области прошел уникальный костюмированный забег Zombie Trail

Первую куклу Барби с синдромом Дауна выпустили в Америке

Крупнейший музей-заповедник под открытым небом появится близ Астаны

Елена Вебер
Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
Разработаны правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане разработали новые правила назначения выплаты на погребение
Казахстан студент ЧВК "Вагнер" Министерство обороны
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец не мог служить в ВС РК
какие размеры пособия получают многодетные семьи в 2023 году
Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления