Ученые выяснили, какая еда может навредить эмоциональному состоянию человека

Китайские исследователи пришли к выводу, что частое употребление жареной еды связано с повышением риска тревожности на 12% и развития депрессии по сравнению с теми, кто подобное не ест, сообщает Zakon.kz

Группа ученых из Ханчжоу указывает на жареное, а особенно на картошку фри, которую так любят молодые люди.

Как пишет "Доктор Питер" в исследовании китайских ученых, которое проходило более 11 лет были задействованы более 140 тысяч человек. После того как ученые исключили из подборки участников, у которых депрессию диагностировали еще в первые два года, подсчет показал: в группе тех, кто ел жареную еду, было зафиксировано 8294 случая тревоги и 12 735 случаев депрессии. Причем жареная картошка повышала риск развития этой болезни на 2% больше, чем жареное белое мясо.

При этом авторы исследования обращают внимание: результаты их исследования носят предварительный характер. Кроме того, пока нельзя точно сказать, испытывают ли люди депрессию из-за любви к картофелю фри или же просто те, у кого есть повышенная тревожность либо симптомы других расстройств психики, предпочитают есть жареную пищу. Однако в любом случае стоит помнить, что переизбыток жареной еды может провоцировать ожирение, а это никому на пользу не пойдет.