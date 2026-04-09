Наука и технологии

Ученые выяснили, как питание влияет на психическое состояние

еда, питание, белок, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 18:44 Фото: pixabay
Ранее уже было доказано, что частое употребление переработанных продуктов повышает риск депрессии. В новом обзоре исследователи проанализировали данные 13 работ, посвященных связи между потреблением белка и подавленным состоянием, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что люди, которые получают больше белка с пищей, реже сталкиваются с этим расстройствам. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrition Reviews.

"Увеличение доли белка в рационе на 10% связано со снижением риска депрессии примерно на 21%. При этом наиболее заметный эффект показал растительный белок: его рост на те же 10% ассоциируется с уменьшением риска уже на 25%. Для белков животного происхождения такой зависимости выявлено не было", – пишет издание.

Основные источники растительного белка – бобовые (чечевица, нут, фасоль, соя), а также крупы и орехи. Их ценность заключается не только в содержании протеина, но и в наличии клетчатки, витаминов и других полезных веществ.

Ранее врач рассказал, чем грозит отсутствие белка в организме и какие последствия могут быть.

