В трех районах Костанайской области выявили инфекцию у скота

У четырехсот голов крупного рогатого скота в Костанайской области медики диагностировали бруцеллез. Сейчас в трех районах дезинфицируют места содержания животных и делают контрольные исследования, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", на бруцеллез сейчас кроме коров проверяют лошадей, мелкий рогатый скот и переносчиков. Всех животных, которые дали положительную реакцию на бруцеллез, отправляют на санитарный убой. Ограничения на фермах и в населенных пунктах оставят до полного оздоровления поголовья.

"Запрещен вывоз, ввоз животных, продукции, сырья животного происхождения. Касательно молока, оно должно вывозиться только после пастеризации, только после двукратного отрицательного результата на бруцеллез будут сняты ограничительные мероприятия. На сегодняшний день оздоровительные мероприятия продолжаются". Заместитель руководителя Управления ветеринарии Айнагуль Кушубенова

Ранее мы писали, что в августе прошлого года наблюдалась вспышка бруцеллеза в Павлодарской области. Рост заболеваемости отмечается в Павлодаре, Экибастузе, Актогайском, Иртышском, Майском, Успенском и районе Аккулы. Тогда 26 человек заразились бруцеллезом от животных.