Павших от сибирской язвы животных сожгли в Костанайской области

В селе Приречное Костанайской области из-за сибирской язвы погибли 26 голов крупного рогатого скота. Туши животных сожгли в передвижном инсинераторе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, на месте падежа проведены дезинфекционные мероприятия.

"В настоящее время проводятся исследования по дифференциальной диагностике возбудителя в Национальном референтном центре по ветеринарии. О результатах исследования будет сообщено дополнительно," – отмечается в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что эпизоотическая ситуация в поселке находится на постоянном контроле Комитета ветеринарного контроля и надзора.

Ранее сообщалось, что сибирскую язву выявили в селе Приречное Костанайской области. На территории установлен карантин.