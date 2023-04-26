В каком регионе Казахстана самая высокая ожидаемая продолжительность жизни
В целом по данным статистики за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни при рождении 74,4 года, тем самым показатель вырос сразу на 4,2 года, чем годом ранее.
В гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин составила 78,4 года, против 74 лет в 2021 году. Среди мужчин показатель также вырос и составил 70,2 года, до этого последние 5 лет он не превышал отметки 68,8 года.
Добавим, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.
Ранее мы писали, что исследователи доказали, что продолжительность жизни зависит от того, сколько и как человек спит.