Рекордные показатели: появились данные о продолжительности жизни казахстанцев

В Бюро национальной статистики сегодня, 25 апреля 2024 года, заявили, что ожидаемая продолжительность жизни казахстанцев выросла, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.

"Во время пандемии в 2020-2021 годы показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился", – отметили в Бюро нацстатистики.

Фото: stat.gov.kz

По данным бюро, в городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 75, 73 и 74,02 лет, соответственно. А в гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет (в 2022 году – 78,4), среди мужчин показатель достиг 70,99 лет (в 2022 году – 70,2).

"Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в Алматы (78,28 лет), а самая низкая – в Улытауской области (72,41 лет)". Бюро нацстатистики

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

Ранее в Бюро национальной статистики предоставили информацию о рождаемости в Казахстане в прошлом году. Согласно динамике, в стране второй год подряд идет снижение рождаемости.