Рекордные показатели: появились данные о продолжительности жизни казахстанцев
Согласно статданным, ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения за 2023 год составила 75,09 лет, что стало рекордным показателем за последние 25 лет.
"Во время пандемии в 2020-2021 годы показатель снизился после продолжительного роста, затем снова восстановился", – отметили в Бюро нацстатистики.
Фото: stat.gov.kz
По данным бюро, в городской местности ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в сельской – 75, 73 и 74,02 лет, соответственно. А в гендерном разрезе ожидаемая продолжительность жизни женщин также показала рост и составила 79,06 лет (в 2022 году – 78,4), среди мужчин показатель достиг 70,99 лет (в 2022 году – 70,2).
"Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения в Алматы (78,28 лет), а самая низкая – в Улытауской области (72,41 лет)".Бюро нацстатистики
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.
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Ранее в Бюро национальной статистики предоставили информацию о рождаемости в Казахстане в прошлом году. Согласно динамике, в стране второй год подряд идет снижение рождаемости.