Соревнования по технике безопасности провел "АрселорМиттал Темиртау"

На тренировочном полигоне Карагандинского филиала "РЦШ ПВАСС" прошли соревнования по технике безопасности в условиях, максимально приближенных к реальности. Это полезный практический опыт для сотрудников Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".

Преодоление препятствий и спасение жизни, скорость и качество, командная работа – это принципы, которые должны продемонстрировать участники.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

На тренировочном полигоне Карагандинского филиала "РЦШ ПВАСС" собрались настроенные на победу команды. Участникам предстояло пройти полосу препятствий в канун празднования Международного дня техники безопасности и охраны труда.

"Хочу поздравить участников с предстоящим праздником – Днем техники безопасности (ТБ). Это одно из многих мероприятий, которые будут проводиться: и спортивных, и праздничных, и награждений активистов, и отличников в области охраны труда и техники безопасности. Те навыки, которые сегодня продемонстрированы, нужны в повседневной работе. Это командная работа, понимание условий, в которых работают члены команды. Знание, как это сделать правильно, дает уверенность, что, находясь в таких условиях под землей, вы сделаете все правильно. Дисциплина, знания и навыки, которые демонстрируют сегодня члены коллектива, – это то, что нам помогает. От себя лично и от компании хочу поздравить вас, дорогие коллеги, с наступающих праздником!" Генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" обратился Владимир Яблонский

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

До начала соревнований участники команд в обязательном порядке прошли медицинский осмотр, ведь дальше они должны были продемонстрировать не только теоретические знания, но и умение их применять на практике.

"Это мероприятие мы проводим уже третий год, совершенствуем организацию. Сегодня участвуют 14 команд шахт предприятий поверхности. Уверен, что это полезные навыки, мы видим, как они применяются на практике. В момент какого-то инцидента первые секунды и минуты – это самый критичный момент, во время которого нужно действовать слаженно и умело. От этого зависит жизнь как самого человека, так и людей вокруг". Директор Управления охраны труда и техники безопасности Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Игорь Федосеев

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Первый сложный этап – прохождение тесной и задымленной выработки. Здесь были важны не только правильное движение с самоспасателем и физическая выносливость, но и уверенность, умение не растеряться в сложной ситуации.

"С прошлой недели команды начали приезжать, активно тренироваться, несмотря на погодные условия. Со своей стороны мы предоставили наш учебно-тренировочный полигон, который приближен к шахтным условиям. Польза от этого однозначно есть, потому что при возникновении опасных аварийных ситуаций на производственных объектах все зависит от первоначальных действий самих сотрудников". Заместитель директора по оперативно-профилактической работе Карагандинского филиала ТО "РЦШ ПВАСС" Жумат Окенов

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Дальше – тушение пожара двумя способами: с пожарным рукавом, где участники должны были попасть струей воды в знак с контрольной линии, и второй пожар уже с реальным огнем – тушение порошковыми огнетушителями.

Финальный аккорд соревнований – спасение пострадавшего из горной выработки. Каждая команда оказывала первую медицинскую помощь, укладывала пострадавшего на носилки, фиксировала условный перелом и эвакуировала на базу. При выполнении этапа необходимо было внимательно выполнить каждый аспект, ведь в реальных условиях от таких действий зависит жизнь.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

По результатам оценок комиссии первое место среди подземных предприятий заняла шахта им. И.А. Костенко, второе – шахта "Саранская", третье – шахта "Абайская".

"Готовились усердно, тренер у нас хороший. Выложились на все 100! Спасибо Угольному департаменту за такую возможность, это было очень важно и нужно. Шахта Костенко – лучшие!" Горнорабочий шахты им. И.А. Костенко и капитан команды Тимур Джакишев

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Среди предприятий поверхности лучший результат показала команда УСШМД, второе – ЦОФ "Восточная" и третье – ПУ "Энергоуголь".

"Готовились серьезно, недельные тренировки на участке. Нам очень помогла поддержка менеджмента, хочу поблагодарить руководство УСШМД за помощь и организацию. А также поблагодарить руководство "АрселорМиттал Темиртау" за организацию таких праздников, соревнований – это поддержание общего духа! Командная работа и безопасность – самое главное! Когда мы вышли и оказалось, что выступаем первыми, было немного страшно, но старт и все – будто прошло не три минуты, а 10 секунд". Капитан команды УСШМД Кирилл Ким

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

Команды получили ценные и приятные призы. Победителям подарили электросамокаты, за второе место участники получили в качества приза грили, а профессиональные походные наборы порадовали команды, занявшие третье место.