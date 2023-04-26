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Смаилов поручил подготавливать специалистов для нужд экономики

Смаилов поручил подготавливать специалистов для нужд экономики Фото: primeminister.kz
Актуальные вопросы развития человеческого капитала обсуждали на заседании Совета отечественных предпринимателей. Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что подготовка специалистов для нужд экономики является одной из приоритетных задач правительства, сообщает Zakon.kz.

В этой связи необходимо продолжать работу по совершенствованию и улучшению системы образования с ориентиром на реальную потребность экономики при активном участии граждан и бизнеса.

"Нужно уделять большое внимание изучению рынка труда и прогнозированию, какие кадры понадобятся экономике через 5-7 лет, чтобы заранее предусматривать образовательные гранты и другие меры развития. Причем это касается не только высшего образования, но и колледжей, и других организаций образования. Учебные программы должны соответствовать потребностям рынка", – сказал Алихан Смаилов.

На заседании министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал:

  • о проводимой работе по обновлению образовательных программ вузов;
  • формировании карт региональной потребности в кадрах;
  • коммерциализации результатов научной деятельности.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в рамках направления запланированы меры по:

  •  открытию 300 тыс. новых мест в детских садах;
  • созданию кадрового резерва – 1000 лидеров изменений в системе образования;
  • открытию 7 тыс. предметных кабинетов в школах;
  • строительству 100 объектов дополнительного образования;
  • увеличению госзаказа в колледжах до 150 тыс. мест;
  • созданию 100 бизнес-инкубаторов и т.д.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию национальной системы квалификации. Была отмечена необходимость участия работодателей в разработке профессиональных стандартов, являющихся основой образовательных программ.

Кроме того, обратили внимание на введение независимой сертификации, направленной на снятие барьеров в трудоустройстве, в особенности молодежи. 

25 апреля Смаилов поручил усилить контроль цен на социально значимые товары. 

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Нурбек Саясат Гани Бейсембаев Правительство РК Дуйсенова Тамара Смаилов Алихан
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