Смаилов поручил подготавливать специалистов для нужд экономики

Актуальные вопросы развития человеческого капитала обсуждали на заседании Совета отечественных предпринимателей. Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что подготовка специалистов для нужд экономики является одной из приоритетных задач правительства, сообщает Zakon.kz.

В этой связи необходимо продолжать работу по совершенствованию и улучшению системы образования с ориентиром на реальную потребность экономики при активном участии граждан и бизнеса.

"Нужно уделять большое внимание изучению рынка труда и прогнозированию, какие кадры понадобятся экономике через 5-7 лет, чтобы заранее предусматривать образовательные гранты и другие меры развития. Причем это касается не только высшего образования, но и колледжей, и других организаций образования. Учебные программы должны соответствовать потребностям рынка", – сказал Алихан Смаилов.

На заседании министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал:

о проводимой работе по обновлению образовательных программ вузов;

формировании карт региональной потребности в кадрах;

коммерциализации результатов научной деятельности.



В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в рамках направления запланированы меры по:

открытию 300 тыс. новых мест в детских садах;

созданию кадрового резерва – 1000 лидеров изменений в системе образования;

открытию 7 тыс. предметных кабинетов в школах;

строительству 100 объектов дополнительного образования;

увеличению госзаказа в колледжах до 150 тыс. мест;

созданию 100 бизнес-инкубаторов и т.д.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию национальной системы квалификации. Была отмечена необходимость участия работодателей в разработке профессиональных стандартов, являющихся основой образовательных программ.

Кроме того, обратили внимание на введение независимой сертификации, направленной на снятие барьеров в трудоустройстве, в особенности молодежи.

25 апреля Смаилов поручил усилить контроль цен на социально значимые товары.

