Смаилов поручил подготавливать специалистов для нужд экономики
В этой связи необходимо продолжать работу по совершенствованию и улучшению системы образования с ориентиром на реальную потребность экономики при активном участии граждан и бизнеса.
"Нужно уделять большое внимание изучению рынка труда и прогнозированию, какие кадры понадобятся экономике через 5-7 лет, чтобы заранее предусматривать образовательные гранты и другие меры развития. Причем это касается не только высшего образования, но и колледжей, и других организаций образования. Учебные программы должны соответствовать потребностям рынка", – сказал Алихан Смаилов.
На заседании министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал:
- о проводимой работе по обновлению образовательных программ вузов;
- формировании карт региональной потребности в кадрах;
- коммерциализации результатов научной деятельности.
В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в рамках направления запланированы меры по:
- открытию 300 тыс. новых мест в детских садах;
- созданию кадрового резерва – 1000 лидеров изменений в системе образования;
- открытию 7 тыс. предметных кабинетов в школах;
- строительству 100 объектов дополнительного образования;
- увеличению госзаказа в колледжах до 150 тыс. мест;
- созданию 100 бизнес-инкубаторов и т.д.
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию национальной системы квалификации. Была отмечена необходимость участия работодателей в разработке профессиональных стандартов, являющихся основой образовательных программ.
Кроме того, обратили внимание на введение независимой сертификации, направленной на снятие барьеров в трудоустройстве, в особенности молодежи.
25 апреля Смаилов поручил усилить контроль цен на социально значимые товары.