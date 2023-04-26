Гранаты, пистолеты, взрывные устройства: что нашел КНБ после январских событий

В Комитете национальной безопасности рассказали, что было найдено после январских событий, сообщает Zakon.kz.

С января по апрель 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции при координации прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий.

"В результате в 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов Калашникова, 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30 199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции", – сообщили в пресс-службе КНБ РК.

Как отметили в ведомстве, основная часть оружия и боеприпасов оперативниками обнаружена в "схронах":

Алматы – 4,

Байконыр – 1,

Костанай – 1,

Семей – 1,

Усть-Каменогорск – 1,

Актюбинской области – 1,

Алматинская область – 3,

Жамбылская область – 4,

Жетысуская область – 2,

Павлодарская область – 1,

СКО – 3.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

По данным фактам проводятся досудебные расследования. Розыск и изъятие из незаконного оборота оружия продолжаются.

Ранее сообщалось, что на выкуп оружия у населения МВД потратит более 88 млн тенге.