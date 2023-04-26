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Гранаты, пистолеты, взрывные устройства: что нашел КНБ после январских событий

Гранаты, пистолеты, взрывные устройства: что нашел КНБ после январских событий Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности рассказали, что было найдено после январских событий, сообщает Zakon.kz.

С января по апрель 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции при координации прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. 

"В результате в 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов Калашникова, 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30 199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции", – сообщили в пресс-службе КНБ РК. 

Как отметили в ведомстве, основная часть оружия и боеприпасов оперативниками обнаружена в  "схронах":

  • Алматы – 4,
  • Байконыр – 1,
  • Костанай – 1,
  • Семей – 1,
  • Усть-Каменогорск – 1,
  • Актюбинской области – 1,
  • Алматинская область – 3,
  • Жамбылская область – 4,
  • Жетысуская область – 2,
  • Павлодарская область – 1,
  • СКО – 3.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.

По данным фактам проводятся досудебные расследования. Розыск и изъятие из незаконного оборота оружия продолжаются.

Ранее сообщалось, что на выкуп оружия у населения МВД потратит более 88 млн тенге.

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