Гранаты, пистолеты, взрывные устройства: что нашел КНБ после январских событий
С января по апрель 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции при координации прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий.
"В результате в 11 регионах Казахстана изъято 268 единиц оружия, в том числе 38 автоматов Калашникова, 126 ружей, 104 пистолета, 21 граната, 4 взрывных устройства, 30 199 боеприпасов различного калибра, а также бронежилеты, защитные шлемы, наручники, магазины от автоматов, щиты и радиостанции", – сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Как отметили в ведомстве, основная часть оружия и боеприпасов оперативниками обнаружена в "схронах":
- Алматы – 4,
- Байконыр – 1,
- Костанай – 1,
- Семей – 1,
- Усть-Каменогорск – 1,
- Актюбинской области – 1,
- Алматинская область – 3,
- Жамбылская область – 4,
- Жетысуская область – 2,
- Павлодарская область – 1,
- СКО – 3.
Кроме того, как сообщалось ранее, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах.
По данным фактам проводятся досудебные расследования. Розыск и изъятие из незаконного оборота оружия продолжаются.
Ранее сообщалось, что на выкуп оружия у населения МВД потратит более 88 млн тенге.