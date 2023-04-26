В хоккей играют металлурги АО "АрселорМиттал Темиртау"

Целые любительские команды металлургов по хоккею создаются в АО "АрселорМиттал Темиртау". Работники предприятий вот уже несколько десятилетий имеют возможность абсолютно бесплатно посещать Ледовый дворец спорта Темиртау.

Сотрудничество компании "АрселорМиттал Темиртау" с Ледовым дворцом Темиртау началось еще в 1998 году. Главная цель тогда, равно как и сейчас, – поддержка работников в занятиях спортом и оздоровлении.



За счет спонсорской помощи компании в Ледовом дворце спорта Темиртау провели капитальный ремонт – заменили холодильное оборудование, льдоуборочные машины, сделали новые борта, освещение, табло и видеоэкран, установили систему вентиляции и звуковое оповещение.

Фото: Игоря Узаревича

"Сегодня наше сотрудничество продолжается. Любительские хоккейные команды, в составе которых играют сотрудники комбината, имеющие утвержденный профсоюзом металлургов "Жактау" график, могут заниматься хоккеем бесплатно. Кроме этого, работники компании при предъявлении пропуска могут посещать массовое катание. Убежден, что наше сотрудничество не только способствует здоровью и решению социальных вопросов, но и повышает ответственность и дисциплину среди сотрудников компании". Директор Ледового дворца спорта Темиртау Александр Давидюк

Фото: Игоря Узаревича

Хоккей был и остается одним из самых популярных видов спорта. Многие металлурги занимались хоккеем в детстве и юношестве. Среди них есть и те, кто поддерживает форму и с удовольствием выходит на лед и сейчас.

Фото: Игоря Узаревича

"Начал заниматься хоккеем 16 лет назад. Сегодня для меня это отдых и расслабление, особенно после рабочей смены. Тренировки дают заряд адреналина и много энергии. Хоккей – это моя жизнь, без него я не могу. Даже если пропущу одну тренировку, уже чего-то не хватает. Спасибо компании "АрселорМиттал Темиртау" и профсоюзу металлургов "Жактау", которые делают все для нашего здоровья и настроения". Термист ЛПЦ-3 АО "АрселорМиттал Темиртау" Иван Васьковский

А вот начальник смены ШПЦ АО "АрселорМиттал Темиртау", игрок ХК "Магнитка" Рашид Куттыбаев увлечен хоккеем с 1968 года. Именно с того момента хоккей для первоклассника Куттыбаева стал больше, чем увлечение.

"Я не профессиональный игрок, а скорее любитель, выросший в Темиртау, где всегда была любовь к хоккею. Хоккейный клуб "Магнитка" был основан в 1995 году и является правопреемником группы здоровья треста КМС. За это время произошло много положительных событий. Горжусь тем, что являюсь игроком хоккейного клуба "Магнитка". Занимаемся с большим удовольствием и энтузиазмом. В команде дружелюбная атмосфера, и для меня это очень важно". Рашид Куттыбаев

Фото: Игоря Узаревича

Еще один игрок ХК "Магнитка" Юрий Голмачёв работал начальником охраны в дочернем предприятии "АрселорМиттал Темиртау", сейчас находится на заслуженном отдыхе. Однако и сегодня продолжает активно заниматься спортом.



"Занятия проходят четыре раза в неделю, и я не могу представить свою жизнь без хоккея. Если что-то случается, и я не могу прийти на тренировку, настроение падает. Даже моя семья удивляется, что все еще играю в хоккей, не могу от него отказаться. Как рыбака на лед, так и меня сюда тянет. Хоккей для нас так же важен, как для вас завтрак, обед и ужин", – с особым трепетом говорит Юрий Голмачёв.

Фото: Игоря Узаревича

В ХК "Магнитка" все, как у профессионалов, – тренировки, игры, соревнования, выезды на матчи в другие города.

