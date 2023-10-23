Сотрудников АО "АрселорМиттал Темиртау" наградили в канун Дня Республики

Металлурги, шахтеры и работники дочерних предприятий АО "АрселорМиттал Темиртау" получили благодарственные письма и ведомственные награды в честь Дня Республики.

Предприятия компании "АрселорМиттал Темиртау" всегда славились своими трудовыми коллективами. В преддверии праздника труд некоторых сотрудников отметили особо. В зале царила торжественная атмосфера.

В числе награждаемых в это день были девять производственников, которым председатель профсоюза металлургов ОО "Жақтау" Виктор Щетинин и директор по персоналу стального департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Елена Землянская вручили ведомственные награды "Еңбек ардагері" за добросовестный труд, достижение наивысших результатов работы и трудовой стаж более 40 лет.

Фото: Игорь Узаревич

"Символично, что мы отмечаем эти достижения в преддверии Дня Республики. Поздравляю всех награжденных и весь коллектив с этим важным событием! Пусть ваши трудовые достижения будут так же крепки и стойки, как независимость нашей страны!" Виктор Щетинин

Елена Землянская добавила, что именно трудовые коллективы являются основой всех производственных процессов, а их труд – основополагающим в обеспечении экономической стабильности региона.

"Мы одна большая трудовая семья! И я горжусь этим!" Елена Землянская

Одним из тех, кого чествовали в этот предпраздничный день, стал горнорабочий очистного забоя шахты им. Ленина Ерлан Аманбеков, который работает на предприятии уже 17 лет.

Фото: Игорь Узаревич

"У меня сегодня по–настоящему праздничное настроение! Такие праздники мы отмечаем обычно за столом в кругу близких, а сегодня мы отмечаем по–особенному: здесь, чествуя друг друга. Это очень приятно! Всех с праздником!" Ерлан Аманбеков

"Для меня награда – это подтверждение отличной оценки моего труда. В нашем деле самое главное – это эффективная работа предприятия и достижение поставленных планов", – сказал Владимир Филиппов, начальник отдела планирования производства.

Машинист горно-выемочных машин шахты "Тентекская" Игорь Хохлов посвятил производственной профессии больше двадцати лет и признается, что принимать поздравления с Днем Республики так ему особенно приятно.

Фото: Игорь Узаревич

"Приятно, что отмечают наш труд. Хотел бы поздравить с Днем Республики всех казахстанцев, рабочих АО "АрселорМиттал Темиртау" и желаю всем здоровья, единства и всего наилучшего", – сказал Игорь Хохлов.