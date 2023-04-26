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В Казахстане 55 человек заразились коронавирусом за сутки

автобус, Covid Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казахстане за сутки выявили 55 случаев заражения Covid-19. Об этом рассказали в Минздраве страны 26 апреля, сообщает Zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 1227 человек (–1 088+ и 139 КВИ-). Из них в стационарах находятся 139 пациентов, амбулаторно – 1088.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

На утро 25 апреля количество зафиксированных заражений составило 71 случай. Сутками ранее было 25 случаев заражения.

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