В Казахстане 55 человек заразились коронавирусом за сутки
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казахстане за сутки выявили 55 случаев заражения Covid-19. Об этом рассказали в Минздраве страны 26 апреля, сообщает Zakon.kz.
Лечение от КВИ продолжают получать 1227 человек (–1 088+ и 139 КВИ-). Из них в стационарах находятся 139 пациентов, амбулаторно – 1088.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
На утро 25 апреля количество зафиксированных заражений составило 71 случай. Сутками ранее было 25 случаев заражения.
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