В Казахстане 55 человек заразились коронавирусом за сутки

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Казахстане за сутки выявили 55 случаев заражения Covid-19. Об этом рассказали в Минздраве страны 26 апреля, сообщает Zakon.kz.

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