В Казахстане приступили к разработке закона "О науке и технологической политике"

Министерство просвещения подготовило проект Консультативного дoкумента регуляторной политики к законопроекту "О науке и технологической политике", сообщает Zakon.kz.

Текущее состояние науки

Современное состояние отечественной науки характеризуют низкая доля научных результатов, доведенных до внедрения и коммерциализации, низкий уровень наукоемкости казахстанской экономики и системы управления, низкий вклад науки в социально-экономическое развитие страны, неравномерное распределение средств и регуляторных мер на фундаментальные и прикладные исследования.

Отсутствует полноценная Национальная инновационная система (НИС), состоящая из инструментов поддержки, элементов инфраструктуры и субъектов инновационной деятельности.

Стране не хватает профессиональных научных кадров. Необходимо повысить статус ученого, инженера-конструктора. Наблюдается недостаток научных лабораторий, оснащенных современным оборудованием. Отмечен низкий уровень софинансирования науки частным сектором, промышленными предприятиями, а также предприятиями малого и среднего бизнеса.

Пути улучшения ситуации в науке

Консультативный документ содержит ряд законодательных и иных мер по улучшению состояния казахстанской науки. Разработчики предлагают законодательно закрепить:

принципы формирования перечня специализированных научных направлений национальными научными советами;

за национальными научными советами оценку соответствия проектов грантового финансирования выбранному специализированному научному направлению;

ответственность руководителей проектов, программ и организаций за их неэффективную и некачественную реализацию;

понятие уровня технологической готовности (TRL) и механизмы его применения при проведении конкурсов грантового и программно-целевого финансирования;

механизм формирования технических заданий на программно-целевое финансирование;

ответственность государственных органов, проводивших конкурс по программно-целевому финансированию, за продвижение, применение и внедрение результатов профинансированных программ, под контролем Высшей научно-технической комиссии;

грантовое финансирование опытно-конструкторских работ;

механизм продвижения результатов научных исследований для их применения государственными органами;

требования о распространении информации о результатах исследований в рамках грантового и программно-целевого финансирования, а также об обязанности уполномоченного органа вести открытую базу профинансированных проектов и программ, а также об их основных результатах;

гранты на патентование в развитых странах с целью их последующей продажи, лицензирования, либо создания собственного производства;

право организации производства и части работ по коммерциализации за рубежом, если это более выгодно и целесообразно.

Помимо этого планируется формирование единой платформы e-lab, с помощью которой будут координировать деятельность лабораторий коллективного пользования в рамках единой информационной системы "Наука Казахстана".

Для повышения социального статуса ученого будет проработан пакет социальных льгот для ученых, инженеров-конструкторов. Создадут условия для возвращения ученых-соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья.

Для стимулирования притока молодых кадров в науку ежегодно планируют направлять на стажировки в ведущие научные центры мира 500 казахстанских ученых, обучать их академическому письму, английскому языку, цифровым навыкам, разработке научных заявок и другим необходимым компетенциям и навыкам, привлекать в научные организации казахстанцев, работающих за рубежом, готовить современных менеджеров науки.

Будут увеличены гранты на технические направления подготовки кадров.

Из числа молодых ученых будет сформирован кадровый резерв менеджеров науки путем переподготовки и повышения их компетенций.

Кроме того, разработают методику введения рейтинговой оценки эффективности деятельности научных организаций. Усилят требования к аккредитации субъектов научной и (или) научно-технической деятельности.

Внедрят мегагранты, в рамках которых возможно приобретение современного оборудования и приборов для проведения крупных научных исследований.

Каких результатов ожидают достигнуть с принятием нового закона к 2029 году:

Рост позиции Казахстана в страновом рейтинге InCites по общему количеству статей в индексируемых научных журналах – 65-е место (в настоящее время Казахстан на 73-м месте).

Прирост численности исследователей от общего количества исследователей на 30%.

Доля молодых ученых от общего числа ученых и исследователей, осуществляющих НИОКР, – 50%.

Увеличение доли обновленного оборудования лабораторий научных организаций и университетов к 2029 году (относительно 2021 года) – 40%.

Увеличение доли коммерциализируемых проектов от общего количества завершенных прикладных научно-исследовательских работ – 50%.

Увеличение доли частного софинансирования проектов коммерциализации РННТД и прикладных научных исследований – 50%.

Повышение показателя наукоемкости валового внутреннего продукта – с 0,13 до 1%.

Увеличение общего объема финансирования науки в РК – с 0,13 до 1% от ВВП.

Согласно Консультативному документу проект закона "О науке и технологической политике" разработают в мае-июне 2023 года и внесут на рассмотрение в Мажилис в июне 2023 года.

Консультативный документ размещен для публичного обсуждения до 19 мая 2023 года.