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Законодательство РК

Как выглядит портрет домашнего агрессора

Казахстан бытовое насилие агрессор портрет МВД Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана разработали портрет домашнего агрессора, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров, ежегодно в полицию поступает более 100 тыс. заявлений и сообщений о семейно-бытовых конфликтах.

"Если говорить о портрете правонарушителя, то в большинстве случаев это мужчина от 30 до 50, который не имеет постоянного места работы, профессионального или высшего образования. Потерпевшими в большинстве случаев являются женщины. Зачастую именно они находятся в материальной и психологической зависимости от агрессора, годами терпят унижения и издевательства". Ренат Зулхаиров

Он также подчеркнул, что в семейных конфликтах страдают дети. В лучшем случае, они становятся свидетелями жестокий сцен, в худшем – получают побои и унижения. Нередко агрессивную модель поведения, которую видят в семье, подростки проецируют на окружающих вне дома.

При этом домашние агрессоры, по словам представителя МВД, избегают наказания благодаря своим жертвам.

"Мы столкнулись с такой проблемой: зачастую жертвы семейного насилия не хотят "выносить сор из избы", находясь в финансовой и психической зависимости от агрессора. По 60% обращений полиция не смогла принять меры из-за отказа потерпевших от подачи заявлений. Баз этого по законодательству полицейский не может привлечь агрессора к ответственности". Ренат Зулхаиров

Он отметил, что в результате таких ситуаций безнаказанность порождает вседозволенность, рукоприкладство переходит в привычку, а затем ведет к более тяжким последствиям.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за бытовое насилие, подписаны президентом 20 апреля 2023 года.

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Анастасия Прилепская
МВД РК Казахстан
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