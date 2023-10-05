Будут ли в Казахстане штрафовать женщин, которые "провоцируют" домашнее насилие

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в кулуарах Сената 5 октября рассказал, рассмотрит ли МВД предложение депутата Мажилиса Жаркынбека Амантая штрафовать жертв домашнего насилия, если они "провоцировали" агрессоров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха заявил, что МВД решительно настроено в борьбе с бытовым насилием.

"В рамках законопроекта мы постараемся максимально все с учетом наработанного опыта реализовать. Я понимаю, о чем вы говорите, но в любом случае это все принимается большинством. Мы сначала на рабочей группе все это обсуждаем, это первый фильтр, и какие-то нормы рабочая группа поддерживает либо нет. Далее идет заседание профильного комитета палаты, это второй фильтр. И далее уже палата. То есть много этапов, которые именно дают возможность ненужное или неправильное, даже спорное убрать. То есть то, чего быть не должно (в законопроект. – Прим. ред.) не попадет", – заверил замглавы МВД.

На уточняющий вопрос журналистов, точно ли в закон не попадет инициатива депутата штрафовать жертв домашнего насилия, представитель МВД ответил утвердительно.

"Просто даже жертв насилия штрафовать – первая часть со второй явно несовместимы. Я думаю, вряд ли кто-то на это пойдет и это поддержит". Игорь Лепеха

Ранее депутат Мажилиса Жаркынбек Аманта на заседании по вопросам профилактики бытового насилия сделал резонансное заявление.



"В нашем законодательстве и обществе есть понятие "провокатор". В этом контексте женщина тоже должна нести ответственность. Стоит ли держать мужчину в одиночной камере 15 суток? Если его признают виновным, я думаю, что его жену тоже следует поместить в одиночную камеру. Если мы сбалансируем семейные обязанности, то сможем контролировать многие проблемы", – предложил он.

26 сентября член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Азиза Шужеева рассказала, какой ущерб наносит экономике семейно-бытовое насилие в Казахстане.