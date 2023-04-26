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Общегородской субботник состоится в Астане 29 апреля

Общегородской субботник состоится в Астане 29 апреля Фото: gov.kz
В рамках экологического месячника "Жасыл Астана" в эти выходные, 29 апреля, в столице проведут общегородской субботник.

Как передает официальный сайт городского акимата, в столице с 8 апреля по 6 мая проводится традиционный экологический месячник "Жасыл Астана". В рамках этой работы в Астане проводится несколько коммунальных и общегородских субботников с привлечением городских служб, трудовых коллективов и активных жителей города.

Общегородской субботник состоится в Астане 29 апреля

Фото: gov.kz

Напомним, экомесячник открыли первым весенним коммунальным субботником 8 апреля. Усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон 555,58 тонны отходов. Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 млн м2, посадка деревьев. Активное участие в мероприятии приняли районные акиматы, коммунальные службы, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса.

Общегородской субботник состоится в Астане 29 апреля

Фото: gov.kz

Второй коммунальный субботник провели в городе 22 апреля. Участие в нем приняли 3203 человека, 222 предприятия и организации, привлекли 587 единиц спецтехники. Собрано и вывезено на полигон 246,92 тонны отходов.

Во время субботника 29 апреля коллективы организаций и предприятий на своих территориях будут высаживать деревья, проводить уборку мусора, также очистят прибрежные участки водоемов.

Общегородской субботник состоится в Астане 29 апреля

Фото: gov.kz

Для уточнения участков уборки и посадки деревьев просим обращаться в аппараты акимов районов Астаны по следующим номерам телефонов:

  • район Алматы: Нурканат Мурат + 7 701 741 87 77;
  • район Байконыр: Нурбол Айтбеков +7 778 968 18 58;
  • район Сарыарка: Жансеит Тынбаев +7 747 868 81 11;
  • район Есиль: Жасулан Киргизбаев + 7 701 628 46 86;
  • район Нура: Руслан Оралов +7 777 079 04 24.

В эту субботу, 29 апреля, жителей города приглашают принять участие в большом общегородском субботнике, чтобы вместе сделать столицу еще чище.

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